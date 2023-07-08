Розвідка ФРН прослуховувала переговори Лукашенка і Пригожина

Федеральна розвідувальна служба Німеччини не знала заздалегідь про заколот Пригожина, через що проводить внутрішню перевірку. Натомість BND безпосередньо дізналася про роль Лукашенка як перемовника з главою ПВК "Вагнер".

Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) була краще проінформована про спробу заколоту Євгена Пригожина, ніж вважалося раніше. Зокрема, вона прослуховувала телефонні переговори між Олександром Лукашенком і засновником ПВК "Вагнер", повідомили у п'ятницю, 7 липня, німецькі телекомпанії NDR і WDR, посилаючись на джерела.

Таким чином німецька спецслужба безпосередньо дізналася про роль Лукашенка як посередника між ПВК "Вагнер" і російською владою, зазначають німецькі медіа. Раніше стало відомо, що BND, на відміну від іноземних розвідок, не знала про підготовку путчу і не була до нього готова. Зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц 28 червня заявив, що німецька розвідка "не знала" про плани Пригожина і його бойовиків заздалегідь. Через це BND почала наприкінці червня внутрішню перевірку, повідомляв тижневик Der Spiegel.

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Німецькі політики критикували BND за її необізнаність. Те, що сталося, "знову малює погану картину зв'язків BND з іншими великими розвідслужбами", заявляв експерт СДПН з питань розвідки Улі Греч (Uli Grötsch) виданню Welt am Sonntag. "Відомості BND про внутрішні справи Росії явно були мізерними", - зазначав експерт із зовнішньополітичних питань фракції ВДП у Бундестазі Ульріх Лехте (Ulrich Lechte).

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