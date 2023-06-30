Заколот у РФ: розвідка ФРН проводить внутрішню перевірку

Перевірка у Федеральній розвідувальній службі Німеччини спричинена тим, що відомство не мало інформації про підготовку в Росії заколоту засновника ПВК "Вагнер", пише Der Spiegel.

Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) проводить внутрішню перевірку через заколот у Росії засновника приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євгена Пригожина, пише німецьке видання Der Spiegel у п'ятницю, 30 червня. Приводом для цього стала відсутність у відомства інформації про заколот, що готується в Росії, зазначає видання. Йдеться, зокрема, про те, чи правильно була оцінена інформація іноземних розвідок.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) 28 червня заявив в ефірі телеканалу ARD, що BND "не знала" про плани Пригожина та його бойовиків заздалегідь. За повідомленнями ЗМІ, інші західні спецслужби мали інформацію про підготовку заколоту ПВК "Вагнер".

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Експерт СДПН: На розвідку ФРН чекають незручні питання

У правлячій Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН) критично оцінили ситуацію. Цей випадок "знову показує погану картину зв'язків BND з іншими великими розвідслужбами", заявив експерт СДПН з питань розвідки Улі Ґрьоч (Uli Grötsch) виданню Welt am Sonntag. Комітету парламентського контролю на найближчому засіданні доведеться "поставити представникам BND незручні запитання", додав експерт.

У Вільній демократичній партії (ВДП) зазначили, що "дані BND про внутрішні справи Росії явно були мізерними". "Немає іншого пояснення тому, що нам, парламентарям, не надали жодної інформації про підготовку повстання Пригожина і "групи Вагнера", - заявив експерт із зовнішньополітичних питань фракції ВДП у Бундестазі Ульріх Лехте (Ulrich Lechte) у розмові з виданням.

Водночас у Лівій партії закликали утриматися від огульної критики на адресу німецької спецслужби. "Ситуація безперечно розчаровує", - заявила експертка партії з питань оборони Зара Нанні (Sara Nanni) Der Spiegel. Надто легко критикувати за це BND, адже йдеться і про те, чи достатньо ресурсів у німецької розвідки, додала вона.

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Ексглава BND вказав на велику кількість внутрішніх процедур

Аналогічного погляду дотримується колишній керівник BND Ґергард Шіндлер (Gerhard Schindler). З урахуванням багатьох рівнів контролю, процедур затвердження, вимог до перевірки та відсутності повноважень "не повинно бути сюрпризом, якщо служба зовнішньої розвідки мутує у федеральний центр геополітичної освіти", зазначив ексглава BND у розмові з Welt am Sonntag.

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Нагадаємо, ввечері 23 червня Пригожин звинуватив міністра оборони РФ Сергія Шойгу та його відомство у завданні удару по таборах ПВК та загибелі великої кількості бойовиків. Міноборони РФ цю інформацію заперечило, Шойгу публічно ситуацію не коментував. Вночі на вулицях Москви з'явилася військова техніка, а бойовики захопили військові об'єкти у Ростові-на-Дону та рушили на російську столицю. Увечері 24 червня Пригожин несподівано оголосив, що розвертає колони та іде до польових таборів. Водночас правитель Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що провів переговори з Пригожиним на прохання президента РФ Володимира Путіна і домовився з ним. У Кремлі тоді ж заявили, що Пригожин "піде" до Білорусі.