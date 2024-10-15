Справи Майдану: "беркутівців", що стріляли 20.02, судитимуть

Офіс Генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо колишнього командира роти спецпідрозділу "Беркут" в Севастополі та двох міліціонерів підрозділу. Їх звинувачують, зокрема, у вбивстві трьох людей.

Прокурори Офісу генерального прокурора України скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього командира роти спецпідрозділу "Беркут" управління міністерства внутрішніх справ (МВС) України в місті Севастополі та двох міліціонерів цього підрозділу у справі щодо масових вбивств активістів на вулиці Інститутській в Києві 20 лютого 2014 року - під час Революції Гідності.

Як вказали в Офісі генпрокурора у вівторок, 15 жовтня, правоохоронцям інкримінують перевищення влади для виконання явно злочинного наказу, яке супроводжувалося насильством; незаконне перешкоджання організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій; умисні вбивства трьох людей та замахи на вбивства ще трьох.

"Слідство встановило, що командир роти спецпідрозділу "Беркут" та його підлеглі 20 лютого 2014 року близько 9:00 ранку перебували на вулиці Інститутській в Києві в районі пішохідного мосту. Діючи погоджено з правоохоронцями з інших підрозділів, зокрема спецроти київського "Беркуту", вони незаконно застосували до учасників акцій протесту вогнепальну зброю - помпові рушниці Форт-500, споряджені патронами зі свинцевою картеччю", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Внаслідок їхнії дій загинули троє учасників протестів, а ще троє зазнали вогнепальних поранень різного ступеню тяжкості, зазначили в ОГПУ.

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"Ці злочини передували подальшим масовим умисним вбивствам та пораненням учасників акцій протесту, вчиненим міліціонерами спецпідрозділів київського "Беркуту", так званою "чорною ротою", та внутрішніх військ МВС України із застосуванням нарізної табельної автоматичної та снайперської вогнепальної зброї", - йдеться у повідомленні ОГПУ.

Після цих подій фігуранти повернулися до Севастополя, де згодом перейшли на бік Російської Федерації та сприяли анексії Криму, додали в прокуратурі.

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У Офісі генпрокурора нагадали, що загалом 20 лютого 2014 року в центральній частині міста Києва були вбиті 48 учасників протестів, ще понад 90 - зазнали вогнепальних поранень.

"За ці злочини до кримінальної відповідальності притягнуто 38 людей, зокрема чотирьох високопосадовців та 34 правоохоронців, обвинувальні акти щодо яких передано до суду. З них чотирьох співробітників спецпідрозділу міліції "Беркут" засуджено, щодо інших тривають судові процеси", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.