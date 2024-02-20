Суди Києва не можуть судити Януковича за вбивства на Майдані

Два суди української столиці не змогли сформувати колегії для слухання обвинувачень експрезидента і верхівки силовиків у розгоні протестів. Підсудність справи визначатиме Верховний суд.

Київський апеляційний суд у вівторок, 20 лютого не зміг визначити підсудність кримінальної справи про організацію колишнім президентом Віктором Януковичем і верхівкою його силового блоку жорстокого розгону протестів у центрі української столиці 10 років тому.

Відтак, визначити юрисдикцію за межами Києва тепер має Верховний суд, розповів DW заступник керівника департаменту у справах Майдану Офісу генерального прокурора Денис Іванов, який представляє державне обвинувачення в цій справі.

Януковичу та ще дев'ятьом підозрюваним - керівникам міліції, СБУ та армії - він закидає створення злочинного угрупування з метою перешкоджання мирним протестам шляхом перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спричинило тяжкі наслідки, організацію терористичного акту, масових убивств та каліцтв 18-20 лютого 2014 року. За найтяжчими статтями передбачено покарання аж до довічного ув'язнення.

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Де судити експрезидента?

Розслідування, яке часто називають "материнською справою Майдану", завершилось ще 2021 року, а минулого жовтня офіс генпрокурора скерував обвинувальний акт до суду - його мають розглядати заочно, оскільки всі обвинувачені втекли з України ще 2014 року. Тоді ж слухати справу відмовився Печерський районний суд Києва - всі його судді були залучені до неї на етапі слідства.

Суд над експрезидент вимагає дотримання секретності Фото: Kirill Kudryavtsev/AFP

У листопаді справу передали в Шевченківський райсуд Києва, однак і там дві сформовані колегії суддів брали самовідвід через участь у пов'язаних слуханнях. "Фактично Шевченківський суд ухиляється від розгляду. Будемо наполягати в Верховному суді, щоб повернули справу в Шевченківський", - зазначив у розмові з DW прокурор Іванов.

Інші ж суди столиці та Київської області не мають достатньої кількості суддів із доступом до державної таємниці, необхідним для розгляду справи проти вищого керівництва держави, пояснюють DW учасники процесу.

"Як нам пояснили в апеляції, фактично слухати справу можна лише в двох судах на всю країну: в Житомирі та Мукачевому", - розповів DW Андрій Доманський, захисник Януковича, призначений державою 2022 року після того як багаторічні адвокати експрезидента з юридичних фірм Aver Lex і GORO Legal вийшли зі справи, а він сам перестав виходити на зв'язок.