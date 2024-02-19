Прокурори незадоволені кількістю вироків у "справах Майдану"

Департамент у "справах Майдану" Офісу генерального прокурора України незадоволений кількістю вироків через тривалий судовий розгляд справ цієї категорії, зазначив у понеділок, 19 лютого, на брифінгу в Києві начальник департаменту Олексій Донський. "У 2023 році вироків у "справах Майдану" стільки ж, скільки за чотири попередні роки разом узяті. Але кількість вироків нас не влаштовує, їх дуже мало. І це величезна проблема - тривалість судового засідання", - цитує Донського "Інтерфакс-Україна".

Щодо проблематики розгляду "справ Майдану" судами він звернув увагу на "величезний дисбаланс між кількістю обвинувальних актів, направлених до суду, і кількістю вироків". За його словами, за надмірного навантаження суддів має бути певна пріоритизація справ. "Ми не можемо просити суд пріоритизувати саме "справи Майдану"... Спосіб визначення пріоритету непрозорий. Єдина можливість усунути це - законодавчі зміни, які мають бути універсальними", - сказав прокурор.

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Нерозкритими, за словами прокурора, залишаються вбивства 22 січня і частково - 18 лютого. "Якщо брати проблеми слідства - то це нерозкриті вбивства за 22 січня... Так само, як і частина вбивств за 18 лютого", - зазначив Донський. "Нам вдалося притягнути до відповідальності саме за вчинення вбивств 18 лютого керівництво львівського "Беркуту", двоє осіб зараз перебувають під вартою. І ще кількох осіб притягнуто до відповідальності саме за події 18 лютого", - наголосив прокурор.

Донський пояснив, що є об'єктивні складнощі з розкриттям цих злочинів. "Вони пов'язані не тільки зі скоєнням їх в умовах неочевидності, ... а і з первинним документуванням у цих справах. Це було ще до зміни влади, тому першочергові слідчі дії, спроби розкриття злочину по гарячих слідах, на жаль, не відбувалися так, як мало бути", - додав він.

Водночас Донський зазначив, що строків давності за цими злочинами немає.

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