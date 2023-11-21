Зеленський: Майдан був першою перемогою у нинішній війні

Події Революції гідності стали фактично першою перемогою у сьогоднішній війні проти російської навали, наголосив президент України Володимир Зеленський з нагоди 10-річчя початку Революції гідності.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що початок Революції гідності 10 років тому став фактично першою перемогою у сьогоднішній оборонній війні від російської агресії. Таку заяву Зеленський зробив у вівторок, 21 листопада, у своїй вітальній промові з нагоди Дня гідності й свободи. "10 років тому ми розпочали нову сторінку боротьби. 10 років тому українці провели свій перший контрнаступ проти беззаконня, спроби позбавити нас європейського майбутнього, проти нашої неволі", - сказав Зеленський.

"Тоді фактично відбулася перша перемога у сьогоднішній війні. Перемога небайдужості, перемога хоробрості, перемога Революції гідності, перемога народного спротиву, громадянського суспільства, подвигу героїв Небесної сотні та всіх, всіх, хто боровся за свободу в столиці й в інших регіонах", - наголосив Зеленський.

10 років тому на Майдані Незалежності у Києві почалися проєвропейські протести, що переросли в Євромайдан і привели до падіння уряду і втечі тодішнього президента Віктора Януковича через три місяці. Під час Євромайдану силовики убили понад сто учасників протестів.

Європейські політики привітали Україну, дехто особисто в Києві

Під час неоголошеного візиту до Києва міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) поклав квіти до пам'ятника "Героям Майдану". Він заявив, що він перебуває в Україні, щоб висловити "солідарність і глибоку згуртованість Німеччини, а також захоплення мужньою і відважною, боротьбою, яку ведуть тут і яка пов'язана з великими втратами".

А міністрка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у річницю початку Євромайдану наголосила, що 10 років тому український народ обрав шлях до Європи, і сьогодні ЄС та Україна йдуть разом.

"Десять років тому на Майдані вже можна було почути, як голосно б'ється серце України за Європу, сповнене мужності та надії на майбутнє у свободі. Тоді українці обрали шлях до Європи - сьогодні ми йдемо разом", - написала Бербок у соцмережі Х.





В ЄС також вшанували протестувальників Майдану. "Холодні зимові ночі Євромайдану змінили Європу назавжди", - зазначила у соцімережі Х президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Вона запевнила, що "майбутнє України у Європейському Союзі".

Голова Європарламенту Роберта Мецола також наголосила в Х, що Україна захищає європейські цінності у війні проти Росії. "Ми з гордістю стоїмо поруч з Україною на порозі переговорів про вступ до ЄС", - зазначила вона.

А глава Європейської Ради Шарль Мішель прибув у День гідності та свободи до Києва особисто. Візит був неоголошеним.

Так само загиблих героїв Євромайдану вшанувала й президентка Молдова Майя Санду, котра теж прибула з неоголошеним візитом до Києва.