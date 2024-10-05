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Ротенберги заволоділи землею в Криму і будують марину - ЗМІ

Дмитро Шварц
5 жовтня 2024 р.

Аркадій Ротенберг і його брат Борис за останні півтора року заволоділи в Балаклавській бухті в Криму щонайменше десятьма ділянками землі, де за дорученням Володимира Путіна будують яхтову марину, пише видання "Верстка".

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Володимир Путін та Аркадій Ротенберг
Аркадій Ротенберг (на фото праворуч) за дорученням Володимира Путіна будує в Балаклаві яхтову маринуФото: Mikhail Metzel/ITAR-TASS/imago images

Російські мільярдери Аркадій Ротенберг і його брат Борис, які наближені до президента Володимира Путіна, за останні півтора року заволоділи в Балаклавській бухті в анексованому Криму щонайменше десятьма ділянками землі. Як йдеться у розслідуванні видання "Верстка", яке було опубліковано у п'ятницю, 4 жовтня, там вони за дорученням Путіна будують яхтову марину.

"Ділянки українських бізнесменів Ротенберги купили на російських держаукціонах. А нерухомістю місцевих підприємців вони заволоділи за допомогою чиновників і силовиків, які завалюють місцевих власників судовими позовами, посилаючись на порушення законів України та її конституцію. Водночас кримінальні справи порушили проти співробітників російської кадастрової служби, які відмовлялася видаляти з реєстру справжніх власників ділянок", - йдеться у розслідуванні.

Як зазначає "Верстка", у 2022 році в Росії почалася нова хвиля "націоналізації" приватної власності. Під різними приводами майно забирають і в іноземних, і російських власників, а легалізували це восени 2022 року законом, який дозволяє націоналізувати майно іноземців, "пов'язаних" з недружніми державами.

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З-поміж іншого, цього року року Ротенберги змогли нарешті опанувати нерухомість українського політика Андрія Сенченка, який у 2006-2014 році був депутатом Верховної Ради від партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Бухта Ротенбергів

Будівництво яхтової марини в Балаклавській бухті в Севастополі - один з найбільших проєктів Ротенбергів на окупованому півострові. Його розпочали у 2018 році за дорученням Путіна в рамках федеральної програми розвитку Криму та Севастополя. Того ж року компанія Ротенбергів "Стройгазмонтаж" виграла тендер на проєктування марини, будівництво веде їхня компанія "Мостотрест", яка будувала Кримський міст.

"Місце будівництва - вузька бухта протяжністю близько кілометра, оточена пагорбами. На вузькій смужці суші розташовані набережні Таврійська і Назукіна. До початку будівництва на них розташовувалися переважно старі будівлі, довгобуди, закриті промислові підприємства. До 2030 року це місце планують змінити: 600 стоянок для яхт будуть оточені променадом та нерухомістю для відпочиваючих", - зазначає "Верстка".

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Перешкодою для будівництва стали власники нерухомості в бухті - місцеві жителі та бізнесмени з материкової України. Перші претензії, які стосувалися переважно незаконного будівництва, влада до них пред'явила вже у 2014 році, додає видання. У 2015 ділянки почали вилучати за спеціальним розпорядженням російського уряду під приводом повернення військовим ділянок, які були розпродані міністерством оборони України.

"Процес йшов швидко. Влада пред'являла претензії на ділянки поступово, а власники нерухомості судилися за них близько 10 років або судяться досі. Справа прискорилася з початком проєкту яхтової марини, а згодом і повномасштабної війни. Так Ротенберги заволоділи переважно великими об'єктами навколо бухти. Останні півтора року вони заволоділи там десятьма ділянками землі, які раніше вилучили у власників", - йдеться у розслідуванні.

Крім того, Ротенберги скуповують ділянки, які перебували у вільному продажу. Покупки оформлюються на компанії "Порт Ламос" та "Делі Христо", підконтрольні Ротенбергам.

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