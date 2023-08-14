ЗМІ: ПВК у Криму фінансувала структура Ротенберга

Російська приватна "військово-охоронна" компанія "Конвой", підтримувана так званим "главою" анексованого РФ Криму Сергієм Аксьоновим, отримувала мільйони рублів від структури друга президента РФ Володимира Путіна - олігарха Аркадія Ротенберга, а також від російського банку ВТБ, у якому російській державі належить майже 70 відсотків акцій. Це стверджується в оприлюдненому в понеділок, 14 серпня, у розслідуванні центру "Досьє" - некомерційного проєкту російського опозиціонера Михайла Ходорковського.

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Так, за даними журналістів, 16 жовтня 2022 року санаторій "Ай-Петрі" пожертвував "козачому" товариству "Конвой" 120 мільйонів рублів (близько 12 мільйонів доларів у перерахунку. - Ред.).

Приватну "військово-охоронну" компанію "Конвой" було засновано в січні 2015 року, йдеться в матеріалі. Санаторій 2018 року був приватизований і опинився під контролем Аркадія Ротенберга, зазначають розслідувачі.

"Досьє": Виплати надходили з рахунку ВТБ

Крім того, 28 вересня 2022 року, як пише "Досьє", на рахунок "Конвою" надійшли 100 мільйонів рублів з рахунку благодійного фонду "ВТБ Страна", 5 жовтня 2022 року - ще 100 мільйонів рублів (близько 10 мільйонів доларів у перерахунку. - Ред.) уже з рахунку ВТБ. За відомостями журналістів, ще низку траншів було переказано паливними компаніями, котрі жодним чином не пов'язані з ПВК.

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Неллі Шатова, гендиректорка "Керуючої компанії інфраструктурних проєктів", пов'язаної із санаторієм, інформацію журналістів не прокоментувала. Сам Ротенберг на публікацію поки не відреагував. Центр "Досьє" також надіслав до пресслужби ВТБ запит про розміри та мету пожертвувань на адресу "Конвоя", але не отримав відповіді.

Журналісти: Бойова ділянка ПВК розташована в Херсонській області

За відомостями розслідувачів, у "Конвоя" є база в Криму біля села Перевальне. На початку 2023 року в штаті ПВК була 261 людина, до літа - вже близько 400 бійців, пише "Досьє". За його інформацією, бойова ділянка ПВК розташована в Херсонській області. Загалом організація являє собою "моторошну суміш: найманства, комерції та ідеології карнавального козацтва", ідеться в розслідуванні.

10 червня міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписав наказ, згідно з яким усі "добровольчі загони", що перебувають на фронті в Україні, мають до 1 липня укласти контракти з міноборони РФ.

"Добровольчими загонами" влада РФ називає серед інших і приватні військові компанії. Згідно з чинним законодавством, ПВК у Росії заборонені, тож російські чиновники воліють визначення "добровольчі загони".