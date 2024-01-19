Російський А-50 знову з'явився над Азовським морем - Ігнат

Після знищення Україною одного російського літака А-50, РФ почала застосовувати інший. Повітряні сили ЗСУ кажуть: випробовує долю. У розвідці розповіли, скільки таких літаків має Росія і чи може виробляти нові.

В акваторії Азовського моря зранку в п'ятницю, 19 січня, зафіксували російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат.

"Випробовує свою долю", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Речник Повітряних сил зауважив, що хоч один А-50 знищили, втім у Росії є ще такі літаки. "Тому є А-50, є винищувач ближче до Ростова, і як же без безпілотників, які стежать за лінією фронту", - цитує "Інтерфакс-Україна" слова Ігната.

Британська розвідка: РФ тихо визнала втрату А-50

У британській розвідці також підтвердили поновлення застосування Росією А-50. Станом на 17 січня новий літак перебував над сухопутною територією у Краснодарському краї РФ - подалі на схід від України.

"Ця активність, найімовірніше, свідчить про зниження бажання ризикувати і спробу зберегти A-50, які залишилися, на шкоду їхній загальній ефективності в Україні", - йдеться в щоденному огляді розвідки, оприлюдненому міністерством оборони Великобританії.

Британські розвідники зауважують, що попри відсутність офіційної позиції РФ щодо втрати А-50, така обережність демонструє мовчазне визнання успішно проведеної українцями операції щодо дорогоцінного російського літака. "Якби втрата А-50 відбулася випадково, навряд чи знадобилося б таке рішення", - йдеться у звіті.

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ГУР: У Росії залишилось до десятка літаків А-50

За даними представника Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Андрія Юсова, у Росії залишилося до 10 літаків А-50 двох модифікацій. "На попередні позиції вони повертатись не будуть з остраху на влучні дії українських сил. А так в них ще є модифікації цих літаків, менше десятка, але ще є", - сказав він в ефірі телемарафону.

Також Юсов зазначив, що нині РФ не має можливості виробляти нові літаки А-50. "Це (знищення А-50. - Ред.) велика втрата, якщо говорити про суму коштів, але крім цього це те, що вони не можуть повернути на поле бою", - зауважив він.

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю Financial Times заявляв, що РФ має "у хорошому стані лише вісім літаків А-50".

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