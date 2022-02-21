 Російсько-український конфлікт (досьє) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 21.02.2022

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Російсько-український конфлікт (досьє)

Через скупчення російських військ поблизу українських кордонів лунають побоювання щодо нових агресивних дій РФ щодо України.

Супутниковий знімок військової техніки на аеродромі Лунинець у Білорусі за 50 кілометрів від України, зроблений 18 лютого 2022 року

Супутниковий знімок військової техніки на аеродромі "Лунинець" у Білорусі за 50 кілометрів від України, зроблений 18 лютого 2022 року

  

DW.COM

Підготовка до війни з Україною - не блеф. CIT про рух військ біля кордону

Росія заявляє про відведення військ після навчань поблизу українського кордону. Але розслідувачі з CIT упевнені, що сил, які залишилися в районі маневрів, вистачить для початку масштабної війни.  

Що відомо про "масові поховання" на Донбасі з повідомлення СК РФ

У Росії вперше офіційно заговорили про "масові поховання" на Донбасі з прямими звинуваченнями на адресу України. Повідомлення ці не нові й суперечливі. DW підсумувала, що про них відомо.  

Наскільки небезпечні для України російські навчання у Чорному морі?

Масштабні військово-морські навчання Росії, що розпочалися у Чорному морі, підсилюють напруженість через загрозу російського вторгнення в Україну. Чому це небезпечно і що з цим робити - у статті DW.  

Коментар: Німеччина має відверто говорити про зброю

ФРН надала Україні шоломи, але не зброю - навіть оборонного характеру. Це результат того, що в Німеччині впродовж років ухиляються від серйозної дискусії про таку делікатну тему, як експорт зброї, вважає Єнс Турау.  

Німецька допомога Україні: все, крім зброї

Серед українських еліт зростає невдоволення відмовою Берліна постачати Києву озброєння. При цьому економічні відносини України з Німеччиною є настільки тісними, як з жодною іншою країною ЄС.  

Хто і яку зброю постачає в Україну?

Німеччина відхиляє прохання України про постачання їй зброї. Натомість, зважаючи на загрози з боку Росії, інші країни-члени НАТО уже доставили в Україну тисячі тонн зброї та боєприпасів.  

І зброя, і дипломатія. Як Великобританія та Польща підтримують Україну

Під час візиту до Києва британського прем'єра Джонсона та глави уряду Польщі Моравецького йшлося про підтримку України. Цього ж дня стало відомо і про плани створення "малого альянсу" Києва, Лондона та Варшави.  

Коментар: Мета Путіна - не мир, а дестабілізація України

Якби Путіну був потрібен Донбас у складі Росії, він давно б його анексував, як Крим. Для нього ця територія - лише інструмент впливу на Україну й предмет для торгів із Заходом, вважає Сергій Руденко.  

Військові навчання Росії та Білорусі: що про них відомо, а що ні

На тлі побоювань Заходу про можливе вторгнення Росії в Україну в Білорусі відбудуться навчання "Союзна рішучість - 2022". Про відомі факти та відкриті питання про маневри - у DW.  

Коментар: "Союзна хитрість-22", або Лукашенко - новий піхотинець Путіна?

Армія Білорусі перетворюється на приватну військову компанію Лукашенка на службі та утриманні РФ. Такою є плата за карт-бланш Кремля на дії білоруського правителя всередині країни, вважає Іван Преображенський.  

Чи стане Білорусь плацдармом для нападу Росії на Україну

Білоруські та українські експерти - про можливу ескалацію російсько-українського конфлікту та роль у цьому Білорусі.  

Зустріч Путіна та Сі: криза навколо України штовхає РФ у обійми Китаю?

Зустріч президента Росії та голови КНР відбудеться на тлі погіршення відносин Москви та Пекіна із Заходом. Це дає обом лідерам додатковий стимул для зміцнення співпраці.  

Загроза вторгнення РФ: чи готові українці оборонятися

На тлі скупчення російських військ біля кордону України і загрози вторгнення РФ DW поцікавилась, як багато українців готові взяти в руки зброю і стати на захист своєї країни.  

Куди веде мова дипломатії РФ

На тлі переговорів Росії зі США щодо безпеки та долі України впадає в очі різкий тон дипломатів РФ щодо співрозмовників. Чи означає це, що Москва не вірить в успіх?  

Росія та Україна. Як вони опинились на порозі великої війни

Конфлікт Росії та України сягає корінням в історію. Його суть - Кремль не визнає незалежності України. DW нагадує про ключові події, що передували загостренню протистояння.  

Коротка історія російсько-українського протистояння

Конфлікт Росії та України сягає корінням в історію. Його суть - Кремль не визнає незалежності України. DW нагадує про ключові події новітньої історії, що передували загостренню ситуації між країнами.  

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