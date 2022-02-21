Російсько-український конфлікт (досьє)

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Через скупчення російських військ поблизу українських кордонів лунають побоювання щодо нових агресивних дій РФ щодо України.
Супутниковий знімок військової техніки на аеродромі "Лунинець" у Білорусі за 50 кілометрів від України, зроблений 18 лютого 2022 року
Росія заявляє про відведення військ після навчань поблизу українського кордону. Але розслідувачі з CIT упевнені, що сил, які залишилися в районі маневрів, вистачить для початку масштабної війни.
У Росії вперше офіційно заговорили про "масові поховання" на Донбасі з прямими звинуваченнями на адресу України. Повідомлення ці не нові й суперечливі. DW підсумувала, що про них відомо.
Масштабні військово-морські навчання Росії, що розпочалися у Чорному морі, підсилюють напруженість через загрозу російського вторгнення в Україну. Чому це небезпечно і що з цим робити - у статті DW.
ФРН надала Україні шоломи, але не зброю - навіть оборонного характеру. Це результат того, що в Німеччині впродовж років ухиляються від серйозної дискусії про таку делікатну тему, як експорт зброї, вважає Єнс Турау.
Серед українських еліт зростає невдоволення відмовою Берліна постачати Києву озброєння. При цьому економічні відносини України з Німеччиною є настільки тісними, як з жодною іншою країною ЄС.
Німеччина відхиляє прохання України про постачання їй зброї. Натомість, зважаючи на загрози з боку Росії, інші країни-члени НАТО уже доставили в Україну тисячі тонн зброї та боєприпасів.
Під час візиту до Києва британського прем'єра Джонсона та глави уряду Польщі Моравецького йшлося про підтримку України. Цього ж дня стало відомо і про плани створення "малого альянсу" Києва, Лондона та Варшави.
Якби Путіну був потрібен Донбас у складі Росії, він давно б його анексував, як Крим. Для нього ця територія - лише інструмент впливу на Україну й предмет для торгів із Заходом, вважає Сергій Руденко.
На тлі побоювань Заходу про можливе вторгнення Росії в Україну в Білорусі відбудуться навчання "Союзна рішучість - 2022". Про відомі факти та відкриті питання про маневри - у DW.
Армія Білорусі перетворюється на приватну військову компанію Лукашенка на службі та утриманні РФ. Такою є плата за карт-бланш Кремля на дії білоруського правителя всередині країни, вважає Іван Преображенський.
Білоруські та українські експерти - про можливу ескалацію російсько-українського конфлікту та роль у цьому Білорусі.
Зустріч президента Росії та голови КНР відбудеться на тлі погіршення відносин Москви та Пекіна із Заходом. Це дає обом лідерам додатковий стимул для зміцнення співпраці.
На тлі скупчення російських військ біля кордону України і загрози вторгнення РФ DW поцікавилась, як багато українців готові взяти в руки зброю і стати на захист своєї країни.
На тлі переговорів Росії зі США щодо безпеки та долі України впадає в очі різкий тон дипломатів РФ щодо співрозмовників. Чи означає це, що Москва не вірить в успіх?