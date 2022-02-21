Російсько-український конфлікт (досьє)

Коментар: Мета Путіна - не мир, а дестабілізація України

Якби Путіну був потрібен Донбас у складі Росії, він давно б його анексував, як Крим. Для нього ця територія - лише інструмент впливу на Україну й предмет для торгів із Заходом, вважає Сергій Руденко.