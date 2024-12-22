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Росіяни розстріляли ще п'ятьох військовополонених - Лубінець

Дмитро Шварц
22 грудня 2024 р.

110 ОМБР ім. генерал-хорунжого Марка Безручка поширила відео із черговим злочином росіян - ймовірним розстрілом українських воїнів, які здалися у полон.

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Прокурор з розслідування воєнних злочинів (ілюстративне фото)
Омбудсмен заявив про черговий воєнний злочин росіянФото: Carol Guzy/Zuma Press/dpa/picture alliance

Російські військові розстріляли ще п'ятьох українських військовополонених, заявив у неділю, 22 грудня, у Telegram уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. "110 ОМБР ім. генерал-хорунжого Марка Безручка поширила відео із черговим злочином росіян - ймовірним розстрілом воїнів, які здалися у полон. Із відео видно, як російські солдати розстріляли пʼятьох українських полонених захисників", - зазначив він.

За словами Лубінця, він повідомить Організацію Об'єднаних Націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста про цей випадок.

"Російські воєнні злочинці, які розстрілюють українських військовополонених, мають постати перед міжнародним трибуналом і понести найсуворіше покарання, передбачене законом!", - додав омбудсмен.

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Нагадаємо, 22 листопада цього року заступник начальника департаменту ОГПУ з протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Тарас Семків повідомляв про розслідування на той час 53 кримінальних проваджень за фактами розстрілу 177 захисників України

Убивство військовополонених є порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

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