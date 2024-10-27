ОГПУ розслідує імовірні вбивства цивільних у Селидовому

Правоохоронці розпочали розслідування після того, як у мережі поширилися кадри розстрілу цивільного авто у Селидовому. Також ОГПУ вказує на дані про імовірний розстріл у місті двох жінок.

Прокуратура розслідує інформацію про імовірні випадки вбивства цивільних російськими військовими у Селидовому на Донеччині. Як випливає з повідомлення Офісу генерального прокурора України, оприлюдненого у неділю, 27 жовтня, прокурори розпочали розслідування після того, як у мережі поширилося відео, на якому російські військові, імовірно, розстріляли з автоматичної зброї цивільний автомобіль у Селидовому.

"Під час атаки в салоні перебували двоє громадян, одного з них поранено. Після цього на місце події прибули військові ЗСУ та, відтягнувши з лінії вогню постраждалого, надали йому першу медичну допомогу й евакуювали цивільних з-під обстрілу. Попередньо, це сталось 24 жовтня 2024 року", - йдеться в повідомленні ОГПУ у Telegram.

Крім того, з посиланням на дані в медіа, правоохоронці повідомили і про імовірний розстріл у місті двох жінок. Також шириться інформація про тіла загиблих цивільних в районі приватного сектору, що практично не постраждав від активних бойових дій, додають в ОГПУ.

"Тобто ці вбивства відбувалися, попередньо, вже після взяття під контроль цих територій супротивником", - припускають в прокуратурі.

Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі та розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин подій та ідентифікацію жертв окупантів. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактами порушення законів та звичаїв війни (частина друга статті 438 КК України).

Спроба оточення Селидового

За останні дні війська РФ суттєво наблизилися до Селидового, що на Донеччині, наразі за місто точаться бої. Як йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ зранку 27 жовтня, поблизу Селидового фіксується найбільша концентрація ворожих атак на Покровському напрямку.

За словами пресофіцера 15 бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Кара-Даг" Віталія Міловідова, війська РФ посиленно штурмують Селидове вже тиждень, і їм вдалося частково закріпитися на деяких ділянках. Проте, наразі більше активних дій зараз відбувається в бік населеного пункту Вишневе, додав він.

"Це південніше Селидового, де ворог кинув усі сили та засоби, з метою створення повного оточення міста Селидове. Таким чином, зменшити ураження житлової забудови, не застосовувати тактику тотального вогню, щоб вибити наші підрозділи, а саме змусити до оточення та виходу для збереження життя наших військовослужбовців. Бойові дії продовжуються в населеному пункті", - розповів речник у ефірі національного телемарафону 27 жовтня.

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