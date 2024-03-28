РФ била вночі дронами та ракетами: є поранені та пошкодження

У ніч на четвер, 28 березня, російські війська завдали ракетного-авіаційного удару по Україні. Вони атакували трьома крилатими ракетами Х-22, протирадіолокаційною ракетою Х-31П, зенітною керованою ракетою С-300 і 28 ударними дронами типу Shahed-136/131.

Як повідомляють Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), протиповітряна оборона (ППО) знищила 26 "шахедів" у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Пошкодження та постраждалі внаслідок атаки РФ

Сили оборони Півдня уточнили, що основний дроновий удар РФ сконцентрувала по Запорізькій області - там "шахеди" маневрували над житловими кварталами та промисловими об'єктами. "На жаль, не вдалось уникнути влучань. Ворог атакував транспортну інфраструктуру Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки дронів у Запоріжжі постраждали дві людини. Напівзруйновані п'ять приватних житлових будинків, ще понад 40 - пошкоджені.

На Дніпропетровщині під ударом дронів, а також важкої артилерії, опинився Нікопольський район. "Осколкові поранення отримали 65-річний чоловік і 53-річна жінка. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджений готель, чотири приватні будинки. Зруйнована господарська споруда, ще дві - понівечені. Побите авто. Зачепило й лінію електропередач", - розповів голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

У Харкові під ударом дронів опинився Київський район. "Пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури: ресторан, магазин, офісні приміщення. У прилеглих житлових будинків вибито вікна. Без постраждалих", - написав у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

Одещину війська РФ атакували ракетами Х-22 і Х-31П, утім, як пише голова ОВА Олег Кіпер, ті "втратили бойову спроможність в акваторії Чорного моря". Згодом по регіону запустили безпілотники. Як розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону, цілили в об'єкт енергетичної системи, але ППО знешкодила обидва "шахеди". Люди не постраждали.