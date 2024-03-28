Дрони РФ влучили в приватну забудову Запоріжжя: є травмовані

Дрони РФ влучили в приватну забудову Запоріжжя: є травмовані28 березня 2024 р.
Війська РФ атакували в ніч на четвер, 28 березня, дронами Запоріжжя.
Удар прийшовся по цивільних приватних будинках, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.
"Уламки ворожих безпілотників спричинили займання житлових будинків у приватному секторі. Рятувальники оперативно загасили полум'я", - написав він у Telegram.
Постраждали дві жінки.
Як уточнив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, унаслідок атаки постраждали будинки в трьох районах міста.
"На цей час відомо, що п'ять будинків напівзруйновано і ще понад 40 пошкоджено", - написав він у Telegram.
За його словами, двом людям, які отримали легкі ушкодження, медики надали первинну допомогу.
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