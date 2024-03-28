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Дрони РФ влучили в приватну забудову Запоріжжя: є травмовані

Анастасія Шепелева
28 березня 2024 р.

Уламки "шахедів" пошкодили понад 40 будинків у Запоріжжі та поранили двох людей.

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ДСНС розбирає завали у Запоріжжі, 22 березня 2024
Рятувальники розбирають завали у Запоріжжі (22 березня)Фото: REUTERS

Війська РФ атакували в ніч на четвер, 28 березня, дронами Запоріжжя.

Удар прийшовся по цивільних приватних будинках, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

"Уламки ворожих безпілотників спричинили займання житлових будинків у приватному секторі. Рятувальники оперативно загасили полум'я", - написав він у Telegram. 

Постраждали дві жінки.  

Як уточнив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, унаслідок атаки постраждали будинки в трьох районах міста.

"На цей час відомо, що п'ять будинків напівзруйновано і ще понад 40 пошкоджено", - написав він у Telegram. 

За його словами, двом людям, які отримали легкі ушкодження, медики надали первинну допомогу. 

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