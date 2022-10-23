Росія вже не думає виходити з МКС

РФ може продовжити експлуатацію свого сегмента МКС до 2028 року, заявив російський віцепрем’єр Мантуров. Раніше глава "Роскосмосу" Борисов оголосив рішення РФ вийти із проєкту.

Експлуатація російського сегмента Міжнародної космічної станції (МКС) може бути подовжена до 2028 року, заявив віцепрем'єр та голова міністерства промисловості та торгівлі РФ Денис Мантуров у неділю, 23 жовтня.

"Продовжити експлуатацію МКС вважаємо за можливе на період розгортання російської орбітальної станції в мінімальній конфігурації, тобто до 2028 року", - цитує Мантурова російське пропагандистське агентство ТАСС.

За словами російського чиновника, робота за проєктом МКС регулюється міжурядовою угодою держав-учасниць, яка зараз передбачає використання станції до кінця 2024 року. Термін можуть подовжити "за результатами проходження офіційних процедур у національних космічних агенціях та урядах країн-учасниць проєкту МКС", пояснив Мантуров.

Він нагадав, що у 2021 році NASA ухвалило рішення про продовження польоту американського сегменту МКС до 2030 року і звернулося до партнерів (включно з Роскосмосом) про продовження співпраці за програмою МКС до 2030 року.

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Росія допускала вихід із програми МКС на тлі санкцій

У липні гендиректор "Роскосмосу" Юрій Борисов заявив, що Росія після 2024 року припинить участь у програмі розвитку МКС. Доти у "Роскосмосі" стверджували, що продовження угоди про експлуатацію МКС в умовах санкцій викликає "скептицизм".

Керівниця пілотованої програми NASA Кеті Людерс тоді наголосила, що NASA та "Роскосмос" продовжують співпрацю у штатному режимі, попри повномасштабну війну РФ проти України. У Держдепартаменті США заявили, що шкодують про можливий вихід Росії із програми розвитку МКС. "Це сумна подія, з огляду на вкрай важливу наукову роботу, що проводиться на МКС, цінну професійну співпрацю між нашими космічними агентствами протягом багатьох років, і особливо на тлі нашої оновленої угоди про співпрацю в галузі космічних польотів", - заявив представник Держдепу Нед Прайс.