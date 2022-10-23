Росія вже не думає виходити з МКС

РФ може продовжити експлуатацію свого сегмента МКС до 2028 року, заявив російський віцепрем’єр Мантуров. Раніше глава "Роскосмосу" Борисов оголосив рішення РФ вийти із проєкту.
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Експлуатація російського сегмента Міжнародної космічної станції (МКС) може бути подовжена до 2028 року, заявив віцепрем'єр та голова міністерства промисловості та торгівлі РФ Денис Мантуров у неділю, 23 жовтня.
"Продовжити експлуатацію МКС вважаємо за можливе на період розгортання російської орбітальної станції в мінімальній конфігурації, тобто до 2028 року", - цитує Мантурова російське пропагандистське агентство ТАСС.
За словами російського чиновника, робота за проєктом МКС регулюється міжурядовою угодою держав-учасниць, яка зараз передбачає використання станції до кінця 2024 року. Термін можуть подовжити "за результатами проходження офіційних процедур у національних космічних агенціях та урядах країн-учасниць проєкту МКС", пояснив Мантуров.
Він нагадав, що у 2021 році NASA ухвалило рішення про продовження польоту американського сегменту МКС до 2030 року і звернулося до партнерів (включно з Роскосмосом) про продовження співпраці за програмою МКС до 2030 року.
Росія допускала вихід із програми МКС на тлі санкцій
У липні гендиректор "Роскосмосу" Юрій Борисов заявив, що Росія після 2024 року припинить участь у програмі розвитку МКС. Доти у "Роскосмосі" стверджували, що продовження угоди про експлуатацію МКС в умовах санкцій викликає "скептицизм".
Керівниця пілотованої програми NASA Кеті Людерс тоді наголосила, що NASA та "Роскосмос" продовжують співпрацю у штатному режимі, попри повномасштабну війну РФ проти України. У Держдепартаменті США заявили, що шкодують про можливий вихід Росії із програми розвитку МКС. "Це сумна подія, з огляду на вкрай важливу наукову роботу, що проводиться на МКС, цінну професійну співпрацю між нашими космічними агентствами протягом багатьох років, і особливо на тлі нашої оновленої угоди про співпрацю в галузі космічних польотів", - заявив представник Держдепу Нед Прайс.
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