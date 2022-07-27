США шкодують про вихід РФ із програми Міжнародної космічної станції

США шкодують про ухвалене російською стороною рішення вийти із програми розвитку Міжнародної космічної станції (МКС) після 2024 року. Заява нового глави "Роскосмосу" Юрія Борисова про припинення російської участі стала для Вашингтона сюрпризом, заявив у вівторок, 26 липня, представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

За його словами, "це сумна подія, враховуючи вкрай важливу наукову роботу, що проводиться на МКС, є цінною професійною співпрацею між нашими космічними агентствами протягом багатьох років, і особливо на тлі нашої оновленої угоди про співпрацю в галузі космічних польотів".

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Водночас глава Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) Білл Нельсон заявив, що не отримував від Росії офіційної інформації щодо виходу з проєкту МКС. NASA, як і раніше, має намір експлуатувати МКС до 2030 року, координуючи свою роботу з партнерами, сказав Нельсон.

Заява "Роскосмосу"

Раніше того ж дня гендиректор "Роскосмосу" Борисов заявив, що Росія після 2024 року припинить участь у програмі розвитку МКС, а основним пріоритетом діяльності "Роскосмосу" у пілотованій космонавтиці стане створення Російської орбітальної службової станції (РОСС).

За словами глави програми МКС Робін Гейтенс, NASA планує закрити МКС після 2030 року, оскільки агентство переходитиме на роботу з комерційними космічними станціями.



