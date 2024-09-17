РФ відправила на ринки 4 млн тонн українського зерна - WSJ

РФ відправила на ринки 4 млн тонн українського зерна - WSJ17 вересня 2024 р.
Після повномасштабного вторгнення в Україну Росія відправила на міжнародні ринки щонайменше чотири мільйони тонн українського зерна з окупованих нею територій, пише 16 вересня американське видання The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на слова колишнього заступника міністра аграрної політики та продовольства України Маркіяна Дмитрасевича.
За його словами, це принесло Росії 800 мільйонів доларів доходу.
Як пише Euromaidan Press, у торгівлі брали участь різні організації, в тому числі один із портів, який оснащував судна для вторгнення, компанія, пов'язана з іранським Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), а також підприємства, що торгують через Об'єднані Арабські Емірати та Сирію.
Україна заарештувала судно, що вивозило зерно з Криму
У липні стало відомо, що Україна заарештувала в акваторії порту Рені Одеської області судно під прапором Камеруну, яке, за даними спецслужб, вивозило зерно, викрадене Росією на окупованих українських територіях. За даними Офісу генерального прокурора, в листопаді 2023 року судно USKO MFU здійснило захід і вихід із закритого Україною порту в Севастополі в анексованому Росією Криму.
Служба безпеки України повідомила капітану про підозру за статтею щодо порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу). За цією статтею йому загрожує до п'яти років тюрми. Крім капітана, екіпаж судна складався ще з 12 іноземців.
Україна офіційно припинила функціонування всіх портів на території окупованого РФ Криму з 15 липня 2014 року.