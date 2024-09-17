РФ відправила на ринки 4 млн тонн українського зерна - WSJ

З 2022 року Росія відправила на світові ринки щонайменше чотири мільйони тонн зерна з окупованих територій України на 800 мільйонів доларів, пише The Wall Street Journal.

Після повномасштабного вторгнення в Україну Росія відправила на міжнародні ринки щонайменше чотири мільйони тонн українського зерна з окупованих нею територій, пише 16 вересня американське видання The Wall Street Journal (WSJ ) із посиланням на слова колишнього заступника міністра аграрної політики та продовольства України Маркіяна Дмитрасевича.

За його словами, це принесло Росії 800 мільйонів доларів доходу.

Як пише Euromaidan Press, у торгівлі брали участь різні організації, в тому числі один із портів, який оснащував судна для вторгнення, компанія, пов'язана з іранським Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), а також підприємства, що торгують через Об'єднані Арабські Емірати та Сирію.

Україна заарештувала судно, що вивозило зерно з Криму

У липні стало відомо, що Україна заарештувала в акваторії порту Рені Одеської області судно під прапором Камеруну, яке, за даними спецслужб, вивозило зерно, викрадене Росією на окупованих українських територіях. За даними Офісу генерального прокурора, в листопаді 2023 року судно USKO MFU здійснило захід і вихід із закритого Україною порту в Севастополі в анексованому Росією Криму.

Служба безпеки України повідомила капітану про підозру за статтею щодо порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу). За цією статтею йому загрожує до п'яти років тюрми. Крім капітана, екіпаж судна складався ще з 12 іноземців.

Україна офіційно припинила функціонування всіх портів на території окупованого РФ Криму з 15 липня 2014 року.