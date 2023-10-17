Росія скасовує договір про заборону ядерних випробувань

Держдума РФ на засіданні у вівторок, 17 жовтня, ухвалила в першому читанні законопроєкт про дератифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ), повідомляє російський "Интерфакс".

Документ був підготовлений за дорученням голови Держдуми В'ячеслава Володіна. Серед авторів ініціативи - понад 430 депутатів.

Очікується, що в другому читанні цей проєкт закону буде розглянуто в середу, а в третьому, остаточному читанні - у четвер.

За словами Володіна, це рішення відповідає національним інтересам Росії і буде дзеркальною відповіддю США. "Протягом 23 років ми чекали, що США ратифікують цей договір (ДВЗЯВ). Але Вашингтон через свої подвійні стандарти безвідповідального ставлення до питань глобальної безпеки не зробив цього", - написав він у Telegram.

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"Гнітюче рішення" Путіна

Спікер Держдуми нагадав, що питання про відкликання ратифікації Договору порушив президент РФ Володимир Путін на засіданні дискусійного клубу "Валдай" 5 жовтня.

Тоді речник президента РФ Дмитро Пєсков пояснював, що відкликання Росією ратифікації цього Договору не означає, що Москва планує проводити ядерні випробування.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) називав ці плани черговим "гнітючим рішенням" Путіна. "Це нехороший розвиток подій для світу", - відповів 6 жовтня Шольц на запитання DW на пресконференції у Гранаді.

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Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань був схвалений Генасамблеєю ООН у 1996 році. Росія ратифікувала документ, США та Китай не зробили цього.

СРСР провів своє останнє ядерне випробування у 1990 році, Росія не проводила їх жодного разу. США робили це у 1992 році. З того часу у світі було проведено 10 випробувань: Індія та Пакистан провели по два у 1998 році, а решту провела КНДР.