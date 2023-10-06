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ПолітикаРосійська Федерація

У Путіна заявили, що РФ не планує ядерні випробування

Роман Сулима
6 жовтня 2023 р.

Можливе відкликання Росією ратифікації договору про заборону ядерних випробувань не означає, що Москва планує проводити такі випробування, заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

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Ядерні випробування в Неваді у 1953 році
Ядерні випробування в Неваді у 1953 роціФото: Consolidated National Archives/dpa/picture-alliance

Можливе відкликання ратифікації договору про заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) не означає, що Москва має плани проводити такі випробування, заявив у п'ятницю, 6 жовтня кореспонденту російської агенціїї РБК речник президента РФ Дмитро Пєсков.

"Російська сторона підписала та ратифікувала договір про заборону випробування ядерної зброї, тоді як США підписали, але не ратифікували її. Тому йдеться лише про те, щоб привести ситуацію до єдиного знаменника", - заявив він. Таким чином, на думку Пєскова, він пояснив недавню заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що Москва може відкликати ратифікацію ДВЗЯВ.

"Це відповідає національним інтересам нашої держави. І буде дзеркальною відповіддю США, які досі не ратифікували договір", - заявив раніше голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін у своєму Telegram. 

Він також згадав заяву Путіна, зроблену ним напередодні, про те, що Росія провела "останнє успішне випробування" міжконтинентальної крилатої ракети з ядерною силовою установкою "Буревестник". Крім цього, Путін тоді також заявив, що в Росії фактично закінчено роботу над надважкою ракетою "Сармат".

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З 1992 року у світі було проведено 10 ядерних випробувань

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань був ухвалений Генасамблеєю ООН у 1996 році. Росія ратифікувала документ, США та Китай не зробили цього.

СРСР провів своє останнє ядерне випробування у 1990 році, Росія не проводила їх жодного разу. США робили це у 1992 році. З того часу у світі було проведено 10 випробувань: Індія та Пакистан провели по два у 1998 році, а решту провела КНДР.

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Після початку повномасштабної війни РФ проти України світова спільнота неодноразово відзначала ядерні погрози, що дедалі частіше звучали з боку керівництва РФ і російської державної пропаганди. 

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