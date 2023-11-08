Росія оголосила "у розшук" ще одного суддю МКС

Інформація про це з'явилася в базі розшуку МВС РФ. Суддя Серхіо Херардо Угальде Годінес був одним із тих, хто видав ордер на арешт Володимира Путіна.

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило "в розшук" ще одного суддю Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі Серхіо Херардо Угальде Годінеса. Про це стало відомо в ніч проти середи, 8 листопада, після того, як відповідна картка з'явилася в базі розшуку російського відомства. За якою саме кримінальною статтею "розшукується" суддя МКС, не уточнюється.

Серхіо Херардо Угальде Годінес з Коста-Ріки був одним із трьох членів МКС, поряд з Розаріо Сальваторе Айталою (Італія) та Томоко Акане (Японія), які в березні 2023 року видали ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової. На думку суду в Гаазі, Путін та Львова-Бєлова причетні до вчинення військового злочину, пов'язаного із незаконною депортацією людей, зокрема дітей, з території України до Росії.

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Росія намагається переслідувати членів МКС

Раніше, 20 березня, Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти цих суддів, а також проти прокурора МКС Каріма Хана.

25 вересня Росія оголосила "в розшук" голову МКС Пйотра Гофманського (Польща), першого віцепрезидента МКС Луса дель Кармен Ібаньєс Каррансу (Перу) та німецького суддю Бертрама Шмітта (Bertram Schmitt).

Крім того, 27 липня у базі розшуку МВС з'явилася картка на суддю МКС Томоко Акане, 22 червня – на Розаріо Айталу, а Карім Хан був оголошений "у розшук" 19 травня.

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Чотири країни - учасниці МКС виступили із заявою щодо РФ

7 серпня Великобританія, Коста-Ріка, Італія та Японія у спільній заяві висловили глибоке занепокоєння порушенням в Росії кримінальної справи щодо прокурора МКС Каріма Хана та трьох суддів. "Викликає жаль, що Росія продовжує спроби підірвати мандат суду, і ми знову заявляємо про свою непохитну рішучість залишатися на боці суду, його посадових осіб і персоналу, а також осіб, які з ним співпрацюють, разом з іншими державами-учасницями", - йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті уряду Великобританії

Юрисдикцію МКС визнають понад 100 країн, зокрема країни-автори вищезгаданої заяви. Ні Росія, ні Україна, ні США до цього переліку не належать.

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