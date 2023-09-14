Європарламент закликав МКС видати ордер на арешт Лукашенка

Олександр Лукашенко та його режим причетні до депортації українських дітей, тому несуть за це таку саму відповідальність, як Путін та Львова-Бєлова, йдеться у резолюції Європарламенту.

Європейський парламент закликав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі (МКС) видати ордер на арешт білоруського правителя Олександра Лукашенка. У резолюції, схваленій євродепутатами в середу, 13 вересня, Лукашенко названо співучасником насильницького вивезення понад 2150 дітей, зокрема сиріт, з окупованих РФ регіонів України до так званих оздоровчих таборів у Білорусі, де "вони піддаються русифікації та ідеологічній обробці". Європарламент вважає Лукашенка та його режим відповідальними за ці воєнні злочини так само, як Володимира Путіна та дитячу омбудсменку Марію Львову-Бєлову.

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ЄП засудив участь режиму Лукашенка у війні РФ проти України

У резолюції засуджується участь режиму Лукашенка у невиправданій, незаконній та неспровокованій агресивній війні Росії проти України, постачанні армії РФ зброї та військової техніки, виробництві комплектуючих для російських військ, їх розміщенні у країні та навчанні білоруськими інструкторами, а також загроза приєднатися до російської агресії у поєднанні з розміщенням військ поблизу українського кордону.

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Білоруське керівництво має постати перед спецтрибуналом

Режим Лукашенка став співучасником злочинів, скоєних Росією, що передбачає відповідальність за руйнування та збитки, завдані Україні, наголошується у документі. У зв'язку з цим Європарламент вважає, що спеціальний міжнародний трибунал зі злочину агресії, вчиненого Росією проти України, повинен мати юрисдикцію для розслідування дій не лише Путіна та російського політичного та військового керівництва, а також білоруського.

У зв'язку з цим європарламентарі закликали інститути Євросоюзу та держави ЄС вжити всіх заходів, необхідних для кримінального переслідування білоруських посадовців, які є "співучасниками злочинів агресії, військових злочинів, злочинів проти людяності та злочинів геноциду, вчинених проти України".

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