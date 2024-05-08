Росія модифікувала крилаті ракети Х-101/Х-102 - розвідка

РФ модифікувала ракету Х-101/Х-102, встановивши на ній другу боєголовку для збільшення осколкового ураження цілей, заявили у британській розвідці.

Командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росіїпідвищило летальність крилатої ракети повітряного базування Х-101/Х-102 (AS-23 KODIAK у міжнародному кодуванні), встановивши на неї другу боєголовку. Про це повідомляє британська військова розвідка у щоденному огляді, оприлюдненому у соцмережі X міністерства оборони Великобританії у середу, 8 травня. Мета такої модифікації, на думку експертів відомства, полягає у збільшенні осколкового ураження цілей.

У відомстві зазначають, що командування дальньої авіації ПКС РФ намагалося модифікувати свої системи й тактику упродовж усієї війни проти України. Аналітики розвідки це пояснюють тим, що українські системи ППО перехоплюють занадто багато ракет, тоді як Росія прагне розширити можливості для досягнення більшого ефекту.

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Крім того, Москва хоче використовувати старіші ракети, оскільки ПКС вичерпали більш сучасні системи на початку війни, зазначають у відомстві.

У британській розвідці наголошують, що ця остання модифікація Х-101/Х-102, ймовірно, зменшила дальність польоту ракети вдвічі, втім РФ і не потрібна її повна дальність для того, аби завдати удару по будь-якій частині території України.

"Друга боєголовка призначена для збільшення осколкового ураження цілі. Цілком ймовірно, що це зробить систему більш ефективною для ураження незахищених цілей", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, війська РФ використали ракети Х-101 для масованого комбінованого удару по Україні у ніч на середу, 8 травня. А загалом для цього удару російські війська застосували 76 засобів повітряного нападу - 55 ракет і 21 ударний безпілотник. Протиповітряній обороні України вдалося знищити вдалося 59 повітряних цілей - 39 ракет і 20 дронів. Влучання зафіксували у енергооб'єкти у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій та Івано-Франківській областях.