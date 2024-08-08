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Росія атакувала Україну вночі ракетами і "шахедами"

Євгенія Наконечна
8 серпня 2024 р.

У ніч на 8 серпня українські повітряні сили збили дві керовані авіаційні ракети і чотири безпілотники, які Росія випустила по Україні. Ще дві балістичні ракети збити не вдалось.

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Російський дрон над Херсонщиною (фото з архіву)
Російський дрон над Херсонщиною (фото з архіву)Фото: Andrei Rubtsov/Tass/dpa/picture alliance

Росіяни поцілили по Україні двома балістичними ракетами "Іскандер-М", двома керованими авіаційними ракетами Х-59 і чотирма ударними БПЛА в ніч проти четверга, 8 серпня, повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Микола Олещук у Telegram.

Сили оборони України збили дві керовані авіаційні ракети Х-59 і чотири ударні БПЛА в Одеській, Херсонській і Кіровоградській областях, поінформував він.

"У ніч на 8 серпня 2024 року противник вдарив двома балістичними ракетами "Іскандер-М" по Харківщині з Бєлгородської обл. - рф, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору над акваторією Азовського моря та чотирма ударними БПЛА типу Shahed з напрямку Єйськ - рф", - повідомили у командуванні ПС ЗСУ.

За інформацією Олещука, мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних сил збили керовані авіаційні ракети Х-59 і чотири ударні БПЛА в Одеській, Херсонській і Кіровоградській областях.

Керівники областей про пошкодження і постраждалих не повідомляли.

Атака на підрозділ ДСНС в Нікополі

Російські військові вранці в четвер, 8 серпня, завдали прицільного удару із застосуванням БПлА по території підрозділу державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Нікополі Дніпропетровської області.

"Унаслідок удару вибито вікна пожежного депо та пошкоджено техніку рятувальників", - повідомляє пресслужба ДСНС. Постраждалих немає.

Чи буде НАТО збивати російські ракети над Україною?

 

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