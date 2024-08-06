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Удар по Харкову: відомо про жертву, під завалами ще є люди

Дмитро Шварц
6 серпня 2024 р.

Одна людина загинула внаслідок удару по Харкову, якого війська РФ завдали зранку. Під завалами на місці влучання ще є люди, триває рятувальна операція, повідомив Володимир Зеленський.

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Наслідки російського ракетного удару по Харкову, червень 2024 року
Наслідки російського ракетного удару по Харкову, червень 2024 року (архівне фото)Фото: Vitalii Hnidyi/REUTERS

Внаслідок ракетного удару по Харкову, якого війська РФ завдали зранку у вівторок, 6 серпня, загинула одна людина, ще 12 - зазнали поранень. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Станом на зараз відомо, що 12 людей постраждали. Одна людина, на жаль, загинула. Мої співчуття рідним та близьким. Усі необхідні сили для рятувальної операції задіяні, і обов’язково Росії на це ми відповімо", - зазначив він.

Наразі у Харкові все ще тривають рятувальні роботи після удару, а під завалами все ще знаходяться люди, повідомив він.

Нагадаємо, що близько 10-ї години ранку 6 серпня війська РФ атакували Харків, попередньо, балістичною ракетою "Іскандер". Внаслідок удару зазнали руйнувань будівлі, поліклініка, пошкоджені фасади, вікна житлових будинків, щонайменше 25 цивільних автомобілів. Спочатку повідомлялося про вісьмох поранених, серед яких - немовля.

Крім цього, в ніч 6 серпня війська РФ завдали по Україніудару чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 16-ма ударними безпілотниками типу Shahed. За даними українських військових, балістику армія РФ спрямувала на Київську область.

Протиповітряній обороні (ППО) вдалося збити два з чотирьох "Іскандерів". Обидві авіаракети та 15 з 16 дронів знищили в Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях. 

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