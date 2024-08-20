Росія атакувала Київ дронами і крилатими ракетами

У ніч проти 20 серпня сили ППО знищили усі повітряні цілі, якими РФ атакувала Київ. Ймовірно, мало місце застосування "Іскандерів", повідомили в КМДА.

Вранці вівторка, 20 серпня, російські війська запустили в напрямку Києва крилаті ракети, які не досягли столиці. Також вночі столицю України намагалися атакувати безпілотники "Shahed", усі вони були збиті, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram .

"За попередньою інформацією, ворог атакував столицю України з північного напрямку ймовірно крилатими ракетами на кшталт "Іскандер-К". Це була вже п'ята ракетна атака по Києву цього місяця! Силами і засобами протиповітряної оборони ракети були знищені ще на підступах до міста", - йдеться у повідомленні.

Попко повідомив, що під час запуску Росією ракет на Київ у столиці України оголошували 41-у повітряну тривогу за місяць.

За даними оперативного зведення станом на 6 ранку в Києві без руйнувань, інформація про постраждалих відсутня.

Над Україною збили три ракети та 25 дронів

За даними Повітряних сил ЗСУ, всього уночі росіяни атакували Україну "двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області, крилатою ракетою "Іскандер-К" із Брянської обл., керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської та Запорізької областей, а також 26-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків - Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ).

Українські сили звітують, що збили 28 повітряних цілей: одного "Іскандера-К", дві ракети Х-59 та 25 ударних "шахедів" - у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

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