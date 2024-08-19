  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

ВООЗ зафіксувала майже дві тисячі атак на медсистему України

Дмитро Шварц
19 серпня 2024 р.

На сьогодні це найбільша кількість атак, яку ВООЗ верифікувала в будь-якій надзвичайній гуманітарній ситуації в усьому світі.

https://p.dw.com/p/4jcRn
Добровольці розбирають завали постраждалого корпусу лікарні "Охматдит" (8 липня 2024 року)
Столична лікарня "Охматдит" після російського ударуФото: Oleksandr Ratushniak/REUTERS

Офіс Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні зафіксував 1940 атак на медичну систему України з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

"На сьогодні це найбільша кількість атак, яку ВООЗ верифікувала в будь-якій надзвичайній гуманітарній ситуації в усьому світі. Крім того, ми відзначаємо нові закономірності атак, які відбуваються. За вже понад 2,5 роки 86 відсотків усіх атак припадають на заклади охорони здоров'я, причому значна частка таких атак відбувається зі застосуванням важкого озброєння", - йдеться у повідомленні офісу у понеділок, 19 серпня.

З початку вторгнення РФ щороку під час обстрілів пошкоджуються або знищуються в середньому 200 автомобілів швидкої допомоги, додає ВООЗ. "У 2024 році ми спостерігаємо багато подвійних атак. Зараз відбувається більше обстрілів цивільної інфраструктури. Ми втрачаємо колег - медпрацівників, медсестер, лікарів, фельдшерів. Цього року постраждало набагато більше медичних працівників, ніж раніше", - наголошує представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

Читайте також: Удар військ РФ по "Охматдиту": як відновлюватимуть роботу медзакладу

Кількість постраждалих зростає

Згідно з даними організації, працівники екстрених служб та медичний транспорт втричі частіше страждають від нападів порівняно з рештою медичного персоналу. Також ВООЗ вказує на зростання кількості жертв серед медперсоналу та пацієнтів внаслідок російських ударів. 

"Минулого року було задокументовано 24 смерті серед медичних працівників та пацієнтів, але за перші 7,5 місяців 2024 року від атак загинуло вже 34 людини. Крім того, рівень поранень цього року перевищив показники 2022 та 2023 років - це 229 осіб. Загалом, кожен четвертий напад на медичну систему цього року завершився травмами", - йдеться у заяві.

За даними ВООЗ, 42 відсотка усіх атак з початку вторгнення РФ припали на первинну медичну допомогу, у 2024 році найбільша кількість поранень та смертей припала на вторинну медичну допомогу: кожен п'ятий напад закінчився травмою. Для екстреної медичної допомоги кожен другий удар призвів до травм.

Читайте також: Удари по цивільних об'єктах України. Чого домагається РФ?

Медсистема України на підконтрольних територіях залишається працездатною

Попри російські атаки, зазначає офіс ВООЗ, українська система охорони здоров'я "продовжує доводити свою стійкість і залишається працездатною на територіях, підконтрольних уряду". "Незважаючи на невпинні атаки, органи охорони здоров'я продовжують швидко реагувати на потреби та виклики", - йдеться у заяві.

Як зазначив, Ярно Хабіхт, з лютого 2022 року ВООЗ охопила наданою медичною допомогою понад 15 мільйонів людей по всій Україні, а у 2024 році організація зосереджує свої першочергові зусилля на гуманітарних потребах 3,4 мільйона людей.

Один з останніх лікарів у Херсоні: "Життя тут - сюрреалізм"

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Наслідки російських обстрілів, архівне фото

РФ ударила по будинку і лікарні в Селидовому: є загиблі, під завалами люди

РФ ударила по будинку і лікарні в Селидовому: є загиблі, під завалами люди

Щонайменше троє людей загинули і 12 поранені через російські удари по п'ятиповерхівці та лікарні в Селидовому. Серед них є діти. Під завалами будівель можуть знаходитися люди.
Конфлікти14 лютого 2024 р.
Зруйнована лікарня у Волновасі

За рік війни РФ пошкодила або зруйнувала понад 1200 об'єктів медзакладів

За рік війни РФ пошкодила або зруйнувала понад 1200 об'єктів медзакладів

Протягом останнього року армія РФ зруйнувала вщент 174 об'єкти медичних закладів України, ще понад 1100 було пошкоджено, повідомили у МОЗ.
Конфлікти23 лютого 2023 р.
Київ, столиця України

У Києві евакуюють дві лікарні через погрозу удару - КМДА

У Києві евакуюють дві лікарні через погрозу удару - КМДА

Евакуація двох медзакладів української столиці, в тому числі дитячої лікарні, пов'язана з відео, в якому фактично анонсується удар по них, кажуть в КМДА.
Конфлікти26 квітня 2024 р.