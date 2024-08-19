ВООЗ зафіксувала майже дві тисячі атак на медсистему України

На сьогодні це найбільша кількість атак, яку ВООЗ верифікувала в будь-якій надзвичайній гуманітарній ситуації в усьому світі.

Офіс Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні зафіксував 1940 атак на медичну систему України з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

"На сьогодні це найбільша кількість атак, яку ВООЗ верифікувала в будь-якій надзвичайній гуманітарній ситуації в усьому світі. Крім того, ми відзначаємо нові закономірності атак, які відбуваються. За вже понад 2,5 роки 86 відсотків усіх атак припадають на заклади охорони здоров'я, причому значна частка таких атак відбувається зі застосуванням важкого озброєння", - йдеться у повідомленні офісу у понеділок, 19 серпня.

З початку вторгнення РФ щороку під час обстрілів пошкоджуються або знищуються в середньому 200 автомобілів швидкої допомоги, додає ВООЗ. "У 2024 році ми спостерігаємо багато подвійних атак. Зараз відбувається більше обстрілів цивільної інфраструктури. Ми втрачаємо колег - медпрацівників, медсестер, лікарів, фельдшерів. Цього року постраждало набагато більше медичних працівників, ніж раніше", - наголошує представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

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Кількість постраждалих зростає

Згідно з даними організації, працівники екстрених служб та медичний транспорт втричі частіше страждають від нападів порівняно з рештою медичного персоналу. Також ВООЗ вказує на зростання кількості жертв серед медперсоналу та пацієнтів внаслідок російських ударів.

"Минулого року було задокументовано 24 смерті серед медичних працівників та пацієнтів, але за перші 7,5 місяців 2024 року від атак загинуло вже 34 людини. Крім того, рівень поранень цього року перевищив показники 2022 та 2023 років - це 229 осіб. Загалом, кожен четвертий напад на медичну систему цього року завершився травмами", - йдеться у заяві.

За даними ВООЗ, 42 відсотка усіх атак з початку вторгнення РФ припали на первинну медичну допомогу, у 2024 році найбільша кількість поранень та смертей припала на вторинну медичну допомогу: кожен п'ятий напад закінчився травмою. Для екстреної медичної допомоги кожен другий удар призвів до травм.

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Медсистема України на підконтрольних територіях залишається працездатною

Попри російські атаки, зазначає офіс ВООЗ, українська система охорони здоров'я "продовжує доводити свою стійкість і залишається працездатною на територіях, підконтрольних уряду". "Незважаючи на невпинні атаки, органи охорони здоров'я продовжують швидко реагувати на потреби та виклики", - йдеться у заяві.

Як зазначив, Ярно Хабіхт, з лютого 2022 року ВООЗ охопила наданою медичною допомогою понад 15 мільйонів людей по всій Україні, а у 2024 році організація зосереджує свої першочергові зусилля на гуманітарних потребах 3,4 мільйона людей.