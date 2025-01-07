Росія атакує дронами Херсон і обстрілює Нікополь

Зранку 7 січня російські війська б'ють по Херсону з дронів, там постраждав чоловік. Під час атаки РФ у Сіверську загинула цивільна людина, на Харківщині - поранена літня жінка.

У Херсоні від ранку вівторка, 7 січня, не вщухає атака РФ - російські війська б'ють по місту з дронів. "Внаслідок однієї із дронових атак постраждав 59-річний чоловік, який перебував на вулиці. Швидка доставила потерпілого до лікарні з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненням ноги", - повідомив глава обласної військовї адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін. 6 січня внаслідок атак РФ на Херсонщині загинули двоє людей.

Внаслідок обстрілів за минулу добу на Донеччині у Сіверську також загинула цивільна людина, ще четверо зазнали поранень, повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

У Нікополі на Дніпропетровщині обстріли тривали вночі й зранку 7 січня. За словами голови обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака, війська РФ застосували по району важку артилерію і влучили по Червоногригорівській громаді та по Нікополю. "Пошкоджено два торговельні кіоски. Обійшлося без жертв", - написав Лисак в Telegram. Вранці 7 січня б'є "градами" по Марганецькій громаді.

Вісім будинків та споруд на Запоріжжі зруйновано за добу

За добу у Запорізькій області станом на ранок 7 січня зафіксовано 380 обстрілів по 12 населених пунктах регіону, є пошкодження, повідомив голова ОВА Іван Федоров. За його даними, війська РФ завдали три авіаційні удари по Степногірську і П'ятихатках, а 241 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.

Також російські війська били з РСЗВ по території Лобкового і Малої Токмачки та завдали 134 артудари по Лобковому, Гуляйполю, Новоандріївці та прилеглих населених пунктах. "Надійшло вісім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Цивільні не постраждали", - написав Федоров.

На Харківщині постраждалі

На Харківщині внаслідок обстрілу Золочіва 6 січня постраждала жінка, пошкоджено 30 приватних будинків, скління двох багатоквартирних, дві господарчі споруди, три автомобіля, повідомив глава ОВА Олег Синєгубов 7 січня. На Миколаївщині пошкоджено лінію електропередач у селі Яселка, електроенергію було оперативно відновлено. У Дніпровському пошкоджено дах та вікна приватного будинку, повідомив глава ОВА Віталій Кім.

РФ запустила 38 дронів, 28 збили

У ніч на 7 січня, за даними Повітряних сил ЗСУ, сили РФ атакували Україну 38 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Їх запустили із напрямків Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Силам оборони України вдалося збити 28 з них у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. Влучань не зафіксовано. Водночас 10 безпілотників-імітаторів РФ - локаційно втрачені, три із них повернулися на територіюРосії.