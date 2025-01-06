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На Херсонщині двоє загиблих через удари російських дронів

Валерій Сааков
6 січня 2025 р.

Російський дрон скинув вибухівку на маршрутне таксі в Херсоні, внаслідок чого загинув 49-річний чоловік. Перед тим внаслідок атаки БпЛА загинув 48-річний мешканець Глибокої Балки.

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Російський FPV-дрон з вибухівкою
Російські військові не відмовляються від практики атакувати дронами цивільне населення Херсона й ХерсонщиниФото: Andrei Rubtsov/Tass/dpa/picture alliance

Російські війська вбили двох цивільних осіб у місті Херсоні та в області, застосувавши для цього дрони. Як повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України (ОГПУ), росіяни атакували дронами Глибоку Балку на Херсонщині. Внаслідок атаки по цьому населеному пункту загинув 48-річний чоловік, який перебував на вулиці.

Удар по маршрутці у Херсоні: один загиблий, є поранені

Згодом інший російський дрон скинув вибухівку на маршрутне таксі в Херсоні, внаслідок чого загинув 49-річний чоловік, додали в ОГПУ.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram-каналіоприлюднив кадри понівеченої міської маршрутки, куди поцілив дрон.

Увага! Відео може Вас шокувати.

Згодом він уточнив, що внаслідок інциденту поранень дістали шестеро осіб - п’ятеро жінок і один чоловік, яких госпіталізували.

Полювання на цивільних: як дрони РФ тероризують Берислав

 

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