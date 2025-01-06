На Херсонщині двоє загиблих через удари російських дронів

На Херсонщині двоє загиблих через удари російських дронів6 січня 2025 р.
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Російські війська вбили двох цивільних осіб у місті Херсоні та в області, застосувавши для цього дрони. Як повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України (ОГПУ), росіяни атакували дронами Глибоку Балку на Херсонщині. Внаслідок атаки по цьому населеному пункту загинув 48-річний чоловік, який перебував на вулиці.
Удар по маршрутці у Херсоні: один загиблий, є поранені
Згодом інший російський дрон скинув вибухівку на маршрутне таксі в Херсоні, внаслідок чого загинув 49-річний чоловік, додали в ОГПУ.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram-каналіоприлюднив кадри понівеченої міської маршрутки, куди поцілив дрон.
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Згодом він уточнив, що внаслідок інциденту поранень дістали шестеро осіб - п’ятеро жінок і один чоловік, яких госпіталізували.