На Херсонщині двоє загиблих через удари російських дронів

Російський дрон скинув вибухівку на маршрутне таксі в Херсоні, внаслідок чого загинув 49-річний чоловік. Перед тим внаслідок атаки БпЛА загинув 48-річний мешканець Глибокої Балки.

Російські війська вбили двох цивільних осіб у місті Херсоні та в області, застосувавши для цього дрони. Як повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України (ОГПУ), росіяни атакували дронами Глибоку Балку на Херсонщині. Внаслідок атаки по цьому населеному пункту загинув 48-річний чоловік, який перебував на вулиці.

Удар по маршрутці у Херсоні: один загиблий, є поранені

Згодом інший російський дрон скинув вибухівку на маршрутне таксі в Херсоні, внаслідок чого загинув 49-річний чоловік, додали в ОГПУ.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram-каналі оприлюднив кадри понівеченої міської маршрутки, куди поцілив дрон.

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Згодом він уточнив, що внаслідок інциденту поранень дістали шестеро осіб - п’ятеро жінок і один чоловік, яких госпіталізували.