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Rheinmetall почне обслуговування танків в Україні у серпні

Максим Сидоржевський
1 год. тому

Найближчими днями Rheinmetall почне обслуговування танків в Україні, заявив генеральний директор концерну Армін Папперґер.

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Німецький танк Leopard 2 A4
Німецький танк Leopard 2 A4Фото: Kacper Pempel/REUTERS

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує розпочати обслуговування танків в Україні найближчими днями. "Ми почнемо обслуговування вже цього місяця", - заявив його генеральний директор Армін Папперґер (Armin Papperger) в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, що було опубліковано у суботу, 19 серпня.

За його словами, перші дванадцять співробітників з України вже розпочали своє навчання в Німеччині, і до них приєднаються ще дванадцять.

Серед іншого, Німеччина постачає бойові танки Leopard для підтримки України в її боротьбі проти російського вторгнення. Оскільки знос танків у бою є високим, важливим є регулярне технічне обслуговування, тому Rheinmetall з цією метою відкриває відповідний центр техобслуговування в Україні. 

Папперґер також підтвердив намір якнайшвидше розпочати виробництво танків в Україні. "Це можна зробити швидко, там (в Україні. - Ред.) є достатньо добре обладнаних танкових заводів ще з радянських часів", - зазначив він. Rheinmetall, за його словами, хоче орендувати їх, а потім виробляти бронетехніку за стандартами НАТО на одній або двох виробничих лініях.

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Україна у певний момент має стати незалежною у виробництві озброєнь, наголосив керівник німецького концерну. "Не може так бути, щоб Захід назавжди оплачував всі рахунки, президент Зеленський також бачить це таким чином", - переконаний Папперґер.

10 липня Армін Папперґер повідомив, що Rheinmetall відкриє в Україні завод з виробництва бронетехніки. На заводі випускатимуть і ремонтуватимуть бронетранспортери Fuchs, а також навчатимуть українців їх обслуговувати. Завод, здатний випускати близько 400 бронемашин на рік, розташується на заході України, його мають відкрити, за словами Папперґера, до середини осені.

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