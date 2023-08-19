Rheinmetall почне обслуговування танків в Україні у серпні

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує розпочати обслуговування танків в Україні найближчими днями. "Ми почнемо обслуговування вже цього місяця", - заявив його генеральний директор Армін Папперґер (Armin Papperger) в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, що було опубліковано у суботу, 19 серпня.

За його словами, перші дванадцять співробітників з України вже розпочали своє навчання в Німеччині, і до них приєднаються ще дванадцять.

Серед іншого, Німеччина постачає бойові танки Leopard для підтримки України в її боротьбі проти російського вторгнення. Оскільки знос танків у бою є високим, важливим є регулярне технічне обслуговування, тому Rheinmetall з цією метою відкриває відповідний центр техобслуговування в Україні.

Папперґер також підтвердив намір якнайшвидше розпочати виробництво танків в Україні. "Це можна зробити швидко, там (в Україні. - Ред.) є достатньо добре обладнаних танкових заводів ще з радянських часів", - зазначив він. Rheinmetall, за його словами, хоче орендувати їх, а потім виробляти бронетехніку за стандартами НАТО на одній або двох виробничих лініях.

Читайте також: Rheinmetall підтвердив, що купив для Києва танки Leopard 1 в Бельгії

Україна у певний момент має стати незалежною у виробництві озброєнь, наголосив керівник німецького концерну. "Не може так бути, щоб Захід назавжди оплачував всі рахунки, президент Зеленський також бачить це таким чином", - переконаний Папперґер.

10 липня Армін Папперґер повідомив, що Rheinmetall відкриє в Україні завод з виробництва бронетехніки. На заводі випускатимуть і ремонтуватимуть бронетранспортери Fuchs, а також навчатимуть українців їх обслуговувати. Завод, здатний випускати близько 400 бронемашин на рік, розташується на заході України, його мають відкрити, за словами Папперґера, до середини осені.