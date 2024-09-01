РФ заявляє про 11 поранених на Бєлгородщині після удару ЗСУ

За словами губернатора Бєлгородщини, після удару ЗСУ поранено 11 цивільних, включаючи двох дітей.

У Бєлгороді та Бєлгородському районі нібито після удару Збройних сил України (ЗСУ) у неділю, 1 вересня, поранено 11 мирних жителів, включаючи двох дітей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

За його словами, десять постраждалих доставлено до медичних закладів Бєлгорода, а ще одному надано медичну допомогу на місці. Також він наголосив, що двоє поранених дітей перебувають у вкрай тяжкому стані, і вони перебувають в операційних.

Раніше Гладков заявив про те, що над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала система протиповітряної оборони (ППО), внаслідок чого було збито кілька повітряних цілей. Також він додав, що після відбиття засобами ППО повітряної атаки в селищі Майський було поранено одну людину.

Україна офіційно не коментувала цей обстріл.

Нагадаємо, що у ніч на 1 вересня безпілотники атакували одразу кілька регіонів Росії. Про відбиття атаки дронів повідомили губернатори Липецької, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Рязанської, Тверської та Тульської областей, а також мер Москви Сергій Собянін. За словами Собяніна, на Москву летів понад десяток безпілотників, один із БпЛА збили в районі Московського нафтопереробного заводу (НПЗ), а згодом ще один дрон пошкодив технічне приміщення цього заводу, де виникла пожежа.

Російські Telegram-канали опублікували зняті очевидцями відео вибуху в районі Каширської ДРЕС (державної районної електростанції. - Ред.) у Московській області. Також російські пабліки поширюють відео очевидців пожежі на Конаківській ДРЕС у Тверській області.

Своєю чергою, вдень 1 вересня російські війська завдали близько 10 ударів по Харкову. За останніми даними, кількість постраждалих сягнула 47 людини, серед них - семеро дітей.