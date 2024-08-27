Ресурси в РФ заявили про спробу прориву ЗСУ на Бєлгородщині

Обстановка на кордоні Бєлгородської області "складна, але контрольована", заявив губернатор цього регіону В'ячеслав Гладков. Провладні російські ресурси повідомили про бої в прикордонній зоні.

Російські провладні медіаресурси та провоєнні блогери повідомили про бої на кордоні Бєлгородської області РФ у вівторок, 27 серпня. Спробу нібито прориву кордону Збройними силами України (ЗСУ) прокоментував і губернатор цього російського регіону В'ячеслав Гладков. Втім російський посадовець не вказав джерело інформації, а в оцінці ситуації на кордоні послався на дані міноборони РФ.

"З'явилася інформація про те, що ворог намагається прорватися через кордон Бєлгородської області. За даними міністерства оборони РФ, ситуація на кордоні залишається складною, але контрольованою. Нашими військовими проводяться планові роботи. Прошу зберігати спокій і довіряти тільки офіційним джерелам інформації", - йдеться в повідомленні Гладкова в Telegram-каналі.

Раніше Telegram-канал Mash, близький до російських силових структур, повідомив нібито про спробу прориву кордону групою ЗСУ у складі близько 500 військових, стверджуючи, що серед бійців є нібито "іноземні найманці з Польщі, Грузії, США". За твердженням Mash, 200 українських солдатів на кількох БМП вели бій у районі села Нехотєєвка, ще 300 нібито намагалися атакувати пропускний пункт "Шебекине".

Водночас інший близький до російських силовиків Telegram-канал - Shot - стверджує, що атаку на Нехотєєвку нібито було відбито, а бойових зіткнень біля пропускного пункту "Шебекине" не було. Shot також наводив інші цифри: за його даними, до Нехотєєвки нібито підійшли до 60 українських військових і вісім бронемашин. Деякі провоєнні канали поширили також інформацію про бої в районі села Журавлівка. Як стверджує прокремлівський військовий блогер Володимир Романов, ЗСУ нібито вдалися до спроби штурму, але були відкинуті.

За даними бєлгородського Telegram-каналу "Пепел", у Бєлгородському та Борисовському районах було чутно артилерійські постріли. У районі Шебекіно, за попередніми даними, зіткнень не було.

Водночас, як зазначає інформагенція dpa, Бєлгородська область, насамперед її прикордонна частина слугує місцем дислокації та базою матеріально-технічного забезпечення російських військ. Саме з території Бєлгородської області війська РФ завдають ударів по Харківщині.

Нагадаємо, раніше цього дня президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповіли про головні цілі й проміжні результати нинішньої наступальної операції ЗСУ на Курщині.