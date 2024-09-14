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РФ тримає у Чорному морі 16 військових кораблів - ВМС ЗСУ

Дмитро Шварц
14 вересня 2024 р.

ВМС ЗСУ зафіксували, що у Чорному морі перебувають 16 російських кораблів, сім з яких - носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 48 ракет.

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Пуск крилатих ракет "Калібр" кораблями ЧФ РФ з акваторії Чорного моря (архівне фото)
Пуск крилатих ракет "Калібр" кораблями ЧФ РФ з акваторії Чорного моря (архівне фото)Фото: Russian Defense Ministry's press service/ZUMA/picture alliance

Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ) станом на ранок суботи, 14 вересня, зафіксували у Чорному морі 16 російських військових кораблів. Сім з них є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 48 ракет, йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ у Facebook.

Напередодні, 13 вересня, за даними ВМС ЗСУ, у Чорному морі перебував один російський військовий корабель-носій ракет "Калібр". Його загальний залп складав до чотирьох ракет.

"В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. В Середземному морі п'ять ворожих кораблів, з яких чотири є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет", - йдеться у повідомленні.

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Також у Військово-морських силах повідомили, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили 11 суден: три зайшли до Чорного моря та продовжили рух у напрямку протоки Босфор, ще вісім - до Азовського моря, п'ять з них рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС ЗСУ.

Нагадємо, що у ніч на 14 вересня війська РФ завдали чергового удару по Україні, застосувавши для цього 76 ударних безпілотників типу "Shahed". У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що в результаті протиповітряного бою було збито 72 дрони.

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