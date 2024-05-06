В ГУР заявили про знищення швидкісного катера РФ в Криму

В ГУР МО повідомили про успішну спецоперацію, під час якої ударним морським дроном Magura V5 був знищений російський швидкісний катер у Криму. Це вже не перша успішна операція із застосуванням цих дронів.

Головне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) заявило, що під час чергової спецоперації був знищений російський швидкісний катер в анексованому РФ Криму.

"Внаслідок операції підрозділу ГУР МО України "Group 13" ударним морським дроном Magura V5 знищено швидкісний катер російських загарбників", - йдеться у повідомленні ГУР у понеділок, 6 травня. Операцію українські розвідники здійснили у бухті Вузька в каркінітській затоці.

"Оскільки страх перед українськими атаками змушує окупантів ховати великі кораблі Чорноморського флоту подалі від півострова, бойова робота триває по швидкісних маневрених військових суднах росіян, які незаконно перебувають в українських територіальних водах Криму", - заявивли в ГУР МО.

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Окрім того, у військовій розвідці нагадали, що за допомогою ударних морських дронів Magura V5 вже були знищені російські кораблі "Цезарь Куников" (14 лютого цього року), "Ивановец", "Сергей Котов" (на початку березня), "Акула" та "Серна", а також пошкоджено "Иван Хурс".

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