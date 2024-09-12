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У ГУР заявили про знищення російського Су-30 у Чорному морі

Дмитро Шварц
12 вересня 2024 р.

Вартість такого винищувача становить орієнтовно 50 мільйонів доларів, заявили в ГУР МО.

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Російський винищувач Су-30
Російський винищувач Су-30. Вартість літака, за даними ГУР, становить орієнтовно 50 мільйонів доларівФото: Alexander Strela/Zoonar/picture alliance

Бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України знищили російський бойовий літак Су-30СМ влучанням з переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК), заявили у військовій розвідці.

"Винищувач, який упав у море, належав до складу 43-го окремого морського авіаційного полку Військово-космічних сил РФ, який базується на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму. Окупанти втратили зв'язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня 2024 року близько 5 ранку", - йдеться у повідомленні ГУР МО, оприлюдненому у четвер, 12 вересня.

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За даними військової розвідки, російські сили провели пошуково-рятувальну операцію, під час якої виявили в морі, за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут, характерну пляму від авіаційного пального, а невдовзі знайшли й уламки знищеного Су-30СМ.

Вартість такого літака становить орієнтовно 50 мільйонів доларів, додали в ГУР МО.

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