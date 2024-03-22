РФ і Китай ветували резолюцію РБ ООН про перемир'я у Газі

Проєкт резолюції Ради Безпеки (РБ) ООН щодо негайного припинення вогню в Секторі Гази з гуманітарних міркувань знову не було ухвалено. За документ, внесений на розгляд США, у п'ятницю, 22 березня, проголосували 11 з 15 членів РБ, проте Росія та Китай наклали на нього вето.

У проєкті відхиленої резолюції наголошувалося на необхідності припинення вогню з усіх боків, щоб отримати змогу доставити гуманітарну допомогу і полегшити людські страждання, пише агенція dpa. У документі також зазначалося, що необхідно уникнути вимушеного переселення цивільного населення й руйнування цивільної інфраструктури.

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Раніше видання The Washington Post повідомляло, що, окрім цього, у резолюції міститься критика нападів на мирних жителів і порушення міжнародного права, а також заклик не розпочинати наступ на місто Рафах. Наземна операція в цьому місті, як наголошується в документі, може "мати серйозні наслідки для регіонального миру та безпеки, а також збільшить ризик порушень сторонами зобов'язань щодо міжнародного гуманітарного права".

Втім, посол Росії в ООН Василь Небензя назвав цю резолюцію половинчастою, стверджуючи, що вона не містить достатньо чіткого заклику до припинення вогню. Своєю чергою постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що "Росія та Китай просто не хотіли голосувати за резолюцію, запропоновану США".

Попередні резолюції ветували США

Раніше подібні проєкти резолюції ООН вже тричі провалювалися через протидію США, які завжди підтримували Ізраїль і заявляли, що такі резолюції можуть поставити під загрозу дипломатичні зусилля. У жовтні та грудні минулого року Вашингтон не підтримав документи, підготовлені Росією та ОАЕ. У лютому цього року США заблокували алжирський проєкт, аргументувавши, що це "ставить під загрозу делікатні переговори". Ймовірно, малися на увазі перемовини про звільнення заручників-ізраїльтян, яких і досі утримує в Секторі Гази терористичний рух ХАМАС.

Для ухвалення резолюції Ради Безпеки необхідні голоси "за" щонайменше 9 з 15 країн-членів. Крім того, не повинно бути вето з боку постійних членів - США, Росії, Китаю, Франції та Великобританії. Резолюції Ради Безпеки є обов'язковими до виконання відповідно до міжнародного права.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Конфлікт на Близькому Сході загострився після того, як 7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали близько 1200 людей. Бойовики також захопили понад 200 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

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Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по Сектору Гази, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить наземну воєнну операцію. За повідомленнями підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази вже загинули близько 31,5 тисячі людей, майже 73,5 тисячі - зазнали поранень. За даними Ізраїлю, інформація про загиблих у Секторі Газі цивільних не відповідає дійсності. За незалежними джерелами підтвердити чи спростувати дані обох сторін конфлікту неможливо.