США знову ветували резолюцію РБ ООН про перемир'я в Газі

США наклали вето на ще одну резолюцію Радбезу ООН, що вимагає негайного припинення вогню в Секторі Гази. Вашингтон заявив, що ухвалення документа "не дозволило б досягти стійкого миру".

США у вівторок, 20 лютого, наклали вето на ще одну резолюцію Ради Безпеки ООН, що вимагає негайного припинення вогню в Секторі Гази з гуманітарних міркувань. Проєкт резолюції підготував Алжир, за її ухвалення проголосували 13 з 15 нинішніх членів Радбезу. Ще один постійний член вищого органу Організації Об'єднаних Націй, Великобританія, утримався. Це вже третя така резолюція, що провалюється через вето Сполучених Штатів.

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що ухвалення запропонованої Алжиром резолюції "не дозволило б досягти сталого миру, а, фактично, могло б мати зворотний ефект". Вона також назвала документ таким, що "видає бажане за дійсне і безвідповідальним" та наголосила, що Вашингтон не підтримає резолюцію, що "ставить під загрозу делікатні переговори". Ймовірно, малися на увазі перемовини про звільнення заручників-ізраїльтян, яких і досі утримує в Секторі Гази терористичний рух ХАМАС.

Одночасно США висунули свій проєкт резолюції щодо Сектора Гази, в якому вони закликають до "тимчасового припинення вогню в Секторі Гази, як тільки це стане практично можливо". Президент Сполучених Штатів Джо Байден 12 лютого закликав Ізраїль і ХАМАС до шеститижневого перемир'я.

Ізраїль: Припинення вогню - не "магічне рішення" проблем регіону

Постпред Ізраїлю при ООН Гілад Ердан, своєю чергою, заявив, що "припинення вогню досягло б однієї мети - допомогло б ХАМАСу вижити". "Чи поверне припинення вогню додому заручників, чи знищить воно ХАМАС?"- поставив риторичне запитання ізраїльський дипломат. Він також висловив думку, що подібна ініціатива - "не панацея і не магічне рішення" проблем Близького Сходу, і що припинення вогню означало б "смертний вирок для ще багатьох ізраїльтян і жителів Сектора Гази".

Тим часом представник Палестини в ООН Ріяд Мансур підкреслив, що жителі палестинського анклаву "перебувають у дуже складній ситуації" через війну Ізраїлю проти ХАМАС. Негайне припинення вогню - єдиний спосіб врятувати життя "півтора мільйона палестинців в провінції Рафах", заявив Мансур.

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Нікола де Рів'єр, постпред Франції в ООН, висловив жаль, що резолюція не була ухвалена, "з огляду на катастрофічну ситуацію" в Секторі Гази. Він додав, що назріла "надзвичайна необхідність" укласти угоду про припинення вогню, щоб захистити мирних жителів і забезпечити масштабну доставку їм гуманітарної допомоги. При цьому де Рів'єр також назвав "незрозумілим і неприйнятним" той факт, що Радбез ООН досі не засудив напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, відповіддю на який і стала ізраїльська військова операція.

Суд ООН не зажадав від Ізраїлю припинити операцію в Секторі Гази

Нагадаємо, що 26 січня Міжнародний суд ООН оголосив рішення про превентивні заходи за позовом Південно-Африканської Республіки до Ізраїлю. Суд в Гаазі зобов'язав Ізраїль утриматися від будь-яких дій, які можуть підпадати під Конвенцію ООН про запобігання злочинові геноциду і покарання за нього, а також гарантувати, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) не вчинить актів геноциду в Секторі Гази. Крім того, Міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль повинен дозволити постачання гуманітарної допомоги мирним жителям палестинських територій.

При цьому суд не зажадав від Ізраїлю припинити військову операцію проти ХАМАСу у Секторі Гази.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний в Євросоюзі, США й багатьох країнах Заходу терористичною організацією, скоїв масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вдершись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали близько 1200 осіб. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

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Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАС, а також проводить наземну військову операцію. За повідомленнями підконтрольного ХАМАС міністерства охорони здоров'я, в Секторі Гази станом на 21 лютого загинули понад 29,3 тисячі палестинців. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

Останнім часом бойові дії підійшли до Рафи, найпівденнішого міста Сектора Гази, в якому, за даними міжнародних правозахисних організацій, знайшли притулок більше мільйона мирних палестинців.