РФ била вночі по Україні 29 дронами: у Харкові є постраждалі

Вночі українська ППО збила 28 безпілотників у сімох областях, а зранку Росія завдала ракетного удару по Харкову.

У ніч на вівторок, 21 травня, Росія атакувала Україну 29 ударними безпілотниками (БпЛА) типу Shahed-131/136 з районів Приморсько-Ахтарська та Курська в РФ, а також з мису Чауда в окупованому Криму.

Як повідомили зранку Повітряні сили ЗСУ, протиповітряна оборона (ППО) збила 28 "шахедів" у сімох областях: Харківській, Миколаївській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській, Кіровоградській та Черкаській.

Постраждалі у Харкові

Внаслідок російського удару дронами по чотирьох локаціях у Харкові пошкоджені чотири приватні будинки, офісна будівля комунального підприємства, 25 вантажних автомобілів і автобусів, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Постраждали три людини: 61-річний чоловік, 69-річна та 72-річна жінки. В усіх - гостра реакція на стрес", - написав він у Telegram.

Ракетний удар по Харкову

Зранку РФ завдала ракетного удару по транспортному підприємству Харкова, внаслідок чого постраждали дві людини.

Місцева влада інших областей не звітувала про суттєві пошкодження чи наявність постраждалих.

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