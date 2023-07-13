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РФ била вночі "Іскандером", 2 "Калібрами" і 20 "шахедами"

Анастасія Шепелева
20 хв. тому

Українська ППО знищила всі російські ударні дрони Shahed і ракети "Калібр". Наслідки пуску балістичної "Іскандер-М" уточнюються.

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Shahed-136
Shahed-136Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

Протиповітряна оборона України (ППО) знищила всі 20 дронів Shahed, якими Росія атакувала вночі, та дві крилаті ракети "Калібр". Про це зранку четверга, 13 липня, повідомили Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).

Безпілотники були запущені по Україні з північно-східного (Курськ) і південно-східного (Приморсько-Ахтарськ) напрямків, "Калібри" - з Чорного моря. Більшість дронів збили на Київщині. Одну з ракет знешкодили на Хмельниччині, іншу - на Миколаївщині, повідомили в обласних військових адміністраціях.

Росія також здійснила запуск балістичної ракети "Іскандер-М" з анексованого нею Криму. Наслідки уточнюються. 

Уламки дронів упали в п'яти районах Києва

Уламки збитих "шахедів" влучили в п'яти районах Києва. У Дарницькому районі української столиці двох людей госпіталізували з осколковими пораненнями.

За даними мера Києва Віталія Кличка, у Подільському районі під час гасіння загоряння в багатоквартирному житловому будинку виявили тіло загиблого.

Читайте також: У Києві планують встановити 250 модульних укриттів - Кличко

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