У Києві уламки дронів РФ упали в кількох районах, є поранені

ППО знищила біля десятка російських дронів у небі над Києвом. Унаслідок падіння уламків є пошкодження житлових будинків і постраждалі люди.

50 хв. тому 50 хв. тому

50 хв. тому 50 хв. тому

Третю ніч поспіль Росія атакувала Київ ударними дронами з різних напрямків. У небі над українською столицею протиповітряна оборона (ППО) виявила та знищила близько десятка безпілотників іранського виробництва, повідомили зранку в четвер, 13 липня, в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

"На жаль, у Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах міста зафіксовані випадки падіння уламків. Попередньо, є пошкодження житлових будинків", - зазначили в КМВА.

Зокрема, у Дарницькому районі уламки впали на останній технічний поверх 25-поверхового будинку. Внаслідок цього двоє людей були госпіталізовані з осколковими пораненнями.

В Шевченківському районі уламки впали на на п'ятий поверх 16-поверхового житлового будинку, внаслідок чого загорівся балкон. Рятувальники ліквідовували пожежу. Двоє травмованих внаслідок отруєння продуктами горіння людей відмовились від госпіталізації, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Кличко повідомляє про загиблого

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про загиблого. "У Подільському районі, під час гасіння загоряння в багатоквартирному житловому будинку, виявили тіло загиблого", - написав він у Telegram.

У КМВА та ДСНС про загиблих не повідомляли.

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