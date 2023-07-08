У Києві планують встановити 250 модульних укриттів - Кличко

Для захисту киян від уламків дронів і ракет у столиці планують встановити 250 бетонних модульних захисних споруд, повідомив Віталій Кличко. Він попросив уряд надати роз'яснення щодо критеріїв і вимог до таких споруд.

Міська влада Києва розглядає альтернативні варіанти для забезпечення захисту людей від повітряних атак в районах, де неможливо облаштувати стаціонарні укриття. "Там де такої можливості немає - ми розглядаємо можливість встановлення модульних споруд, які збираються з бетону", - розповів мер столиці Віталій Кличко в ефірі національного телемарафону в суботу, 8 липня.

З його словами наразі "гроші виділили на 250 споруд". Вони можуть бути зведені "за декілька днів".

Як зазначають в Київській міські державній адміністрації, такі модульні укриття "можна оперативно встановлювати на місцевості для захисту населення від уламків ракет та баражуючих боєприпасів".

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Необхідні стандарти

Напередодні Кличко звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля стосовно можливості внесення до фонду захисних споруд таких модульних укриттів.

"У зв'язку з цим міська влада Києва просить надати роз'яснення та критерії і вимоги до захисних споруд модульного типу, що захищають від уламків ракет, а також умови їх взяття на облік до фонду захисних споруд цивільного захисту", - зазначили в КМДА.

За словами Кличка, відсутність державних стандартів наразі є головною перепоною для встановлення цих споруд. Утім, на його переконання, розробити такі стандарти можна "дуже швидко".

"Комісія повинна визначити, що ці споруди витримують такі-такі навантаження. І відповідно до цих документів ми вже готові закупити і встановити ці споруди", - зазначив мер.

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Від початку війни в Києві постраждали майже 800 будівель

Віталій Кличко також повідомив, що за 500 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Києві руйнувань і пошкоджень зазнали майже 800 будівель. 420 із них - житлові будинки.

"Переважну частину найбільш пошкоджених будинків ми вже відновили, і люди повернулися до своїх помешкань. Але ворог не полишає спроб нас залякати. І Київ залишається його головною метою. Бо столиця - це серце країни. Проте я впевнений: ми переможемо і мир буде на нашій землі!" - зазначив Віталій Кличко.

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