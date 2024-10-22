РФ атакувала Україну 60 "шахедами": у Сумах троє загиблих

Російська армія атакувала Україну в ніч на 22 жовтня 60-ма безпілотниками. У Сумах дрони влучили в приватні будинки, внаслідок чого загинули троє людей з однієї родини, серед яких дитина.

Війська РФ у ніч на вівторок, 22 жовтня, атакували Україну 60-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками невстановленого типу.

Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України, станом на ранок підтверджено збиття 42 дронів у восьми областях: Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській. Ще 10 російських безпілотників локаційно втрачені через протидію засобів радіоелектронної боротьби, три полетіли назад у Росію, один - у Білорусь, ще один продовжує перебувати в повітряному просторі України.

У Сумах загинули троє людей з однієї родини

Більшість БпЛА збили в Сумській області - 25.

"Росіяни продовжують обстрілювати Суми. Зранку ворог вдарив по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури", - повідомила обласна військова адміністрація (ОВА).

Внаслідок влучання в житлові будинки приватного сектора Сум загинули троє людей, серед яких одна дитина. За даними місцевих ЗМІ, всі загиблі - з однієї родини: дитина, мати та сестра чоловіка, який отримав поранення.

Поранена внаслідок удару по зупинці громадського транспорту в Херсоні

У Херсоні російський дрон ударив по зупинці громадського транспорту в Дніпровському районі, через що 54-річна жінка дістала вибухову травму, повідомили в ОВА.

У Дніпрі внаслідок атаки у двох приватних будинках потрощені вікна і двері, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Місцева влада інших регіонів, де працювала протиповітряна оборона, не звітувала про наслідки атаки.