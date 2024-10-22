Дрон РФ атакував у Херсоні бригаду "швидкої" - є поранені

Дрон РФ атакував у Херсоні бригаду "швидкої" - є поранені22 жовтня 2024 р.
Російські військові скинули ввечері 21 жовтня вибуховий пристрій з дрона на бригаду "швидкої допомоги", яка прибула на виклик у Дніпровський район Херсона.
"Поранення дістали двоє працівників. Це - чоловіки, 44 і 47 років. У них - вибухові травми та контузії, а також уламкові поранення ніг. Потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги", - повідомила Херcонська обласна військова адміністрація (ОВА).
До цього російські військові атакували з дрона цивільного мешканця в Дніпровському районі. "В момент удару 48-річний чоловік перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму та уламкове поранення стегна. Потерпілого шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги", - повідомила Херсонська ОВА.
РФ не припиняє спроб залишити Херсон без тепла
Тим часом начальник Херсонської міської військової адміністрації (МВА) Роман Мрочко повідомив, що внаслідок недавньої російської атаки в прибережній зоні були пошкоджені труби теплопостачання, які вже пройшли гідравлічні випробування.
"Російські терористи не припиняють спроб залишити наше місто без теплопостачання... Попри складну безпекову ситуацію та постійний терор з боку російських окупантів, працівники "Херсонтеплоенерго" виконують завершальний етап підготовки до опалювального сезону - заповнення теплотрас технічною водою", - написав він у Telegram.
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