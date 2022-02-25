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ЕкономікаУкраїна

Як винороби Херсонщини врожай збирають

27 вересня 2024 р.

Завдяки теплому клімату та родючим ґрунтам Херсонщина була одним з головних виноробних регіонів України. Однак через російську окупацію у 2022 році та близькість фронту місцеві винороби переживають скруту. Репортаж DW.

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Попри звільнення Херсону майже два роки тому, лінія фронту все ще поряд. Іноді достатньо лишень прислухатися, щоб почути бої. І все ж 75-річний Микола, попри небезпеку, мріє відновити свою винарню та повернути колишній успіх. Зробити це складно через нестачу працівників. Люди бояться замінованих виноградників. Кілька осіб вже загинули.
Війна, яка надзвичайно ускладнює роботу й життя виноробів на Херсонщині, водночас надає їхньому продукту там, де його ще вдається виробляти, унікальної риси - це вино зі смаком гордості й непокори.

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