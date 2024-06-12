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Україна отримає від партнерів ще $35 млн на розмінування

Дмитро Шварц
12 червня 2024 р.

Учасники Конференції з відновлення України збільшили свої зобовʼязання щодо підтримки гуманітарного розмінування на понад 35 млн доларів. Загальна сума, передбачена на проєкти з розмінування, зросла до понад 850 млн.

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Заміновані села на Харківщині
Партнери України збільшили свої зобов'язання щодо гуманітарного розмінуванняФото: Vadim Ghirda/AP/dpa/picture alliance

Країни-учасниці Конференції з відновлення України, яка пройшла у Берліні 11-12 червня, збільшили свої зобовʼязання в частині підтримки гуманітарного розмінування в Україні на понад 35 мільйонів доларів. Про це у середу, 12 червня, повідомила пресслужба міністерства економіки України.

"Серед країн, які оголосили про додаткове виділення грошей на підтримку гуманітарного розмінування - Німеччина, яка профінансує сім проєктів, які реалізує спільно із партнерами в Україні. На потреби у гуманітарному розмінуванні німецький уряд виділив додаткові 20 мільйонів євро (21,67 мільйона доларів у еквіваленті) на 2024 рік, - йдеться у повідомленні мінекономіки, - Ще чотири мільйони євро (4,33 мільйона доларів) Німеччина виділить на продовження діючих проєктів  у 2025 році".

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Про додаткове виділення дев'яти мільйонів доларів оголосила Швеція. Гроші будуть спрямовані на збільшення спроможності державних інституцій навчати власні підрозділи із розмінування, повідомили у відомстві. Ще два мільйони євро (2,17 мільйона доларів) виділила Бельгія. Вони будуть спрямовані на спільні проекти в рамках Програми розвитку ООН (UNDP) та Продовольчої і сільськогосподарської програми ООН (FAO) в сфері гуманітарного розмінування, додали в мінекономіки.

Після конференції у Берліні загальна сума зобов'язань країн-партнерів щодо гуманітарного розмінування сягнула понад 850 мільйонів доларів, повідомили у відомстві. Це гроші, виділені на проєкти у сфері гуманітарного розмінування на 2022-2027 роки.

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Нині потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами залишаються 144 тисячі квадратних кілометрів території України, зазначили у мінекономіки.

Нагадаємо, що за результатами конференції Німеччина зробить новий внесок у Фонд підтримки енергетики України на суму 50 мільйонів євро.

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