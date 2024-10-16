Херсон повністю залишився без світла

Херсон повністю залишився без світла16 жовтня 2024 р.
Зранку в середу, 16 жовтня, у Херсоні зникла електрика. Про це повідомляє керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. "
"Попередньо, знеструмлене все місто", - написав він у Telegram.
Причини наразі невідомі. Їх з'ясовують.
Попереднього ранку в Херсоні через пошкодження контактної мережі внаслідок російських обстрілів на кілька годин припиняв рух електротранспорт.
Загалом протягом доби російські війська обстріляли Херсонську міську територіальну громаду вісім разів. "Ураження зафіксовані у Херсоні, Комишанах, Садовому. Зокрема, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, освітній заклад, 3 автівки, гараж. Троє людей отримали поранення різних ступенів тяжкості", - повідомив Мрочко.
Вночі, за даними Повітряних сил Збройних сил України, у Херсонській області збивали російські дрони.
Про пошкодження електростанцій чи інших промислових об'єктів станом на ранок міська влада Херсона не інформує.
Без світла також деякі райони Миколаївщини
Про проблеми з електропостачанням у деяких районах поінформував також начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Проте вони не пов'язані з російськими атаками.
"Багато хто без світла. Знайшли точку аварії. Не прильот. Пару годин полагодимо, якщо не буде інших сюрпризів", - зазначив він.
Як повідомлялося, протягом ночі 16 жовтня РФ атакувала Україну 136 ударними дронами.