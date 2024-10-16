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Херсон повністю залишився без світла

Олена Перепадя
16 жовтня 2024 р.

Вранці 16 жовтня місто повністю залишилося без електрики. Причини знеструмлення поки невідомі.

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Лінії електропередач
Херсон, який чи не щодня обстрілює Росія, залишився повністю без електроенергіїФото: Pavlo Palamarchuk/ZUMAPRESS/picture alliance

Зранку в середу, 16 жовтня, у Херсоні зникла електрика. Про це повідомляє керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. "

"Попередньо, знеструмлене все місто", - написав він у Telegram.

Причини наразі невідомі. Їх з'ясовують.

Попереднього ранку в Херсоні через пошкодження контактної мережі внаслідок російських обстрілів на кілька годин припиняв рух електротранспорт.

Загалом протягом доби російські війська обстріляли Херсонську міську територіальну громаду вісім разів. "Ураження зафіксовані у Херсоні, Комишанах, Садовому. Зокрема, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, освітній заклад, 3 автівки, гараж. Троє людей отримали поранення різних ступенів тяжкості", - повідомив Мрочко.

Вночі, за даними Повітряних сил Збройних сил України, у Херсонській області збивали російські дрони.

Про пошкодження електростанцій чи інших промислових об'єктів станом на ранок міська влада Херсона не інформує.

Без світла також деякі райони Миколаївщини

Про проблеми з електропостачанням у деяких районах поінформував також начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Проте вони не пов'язані з російськими атаками.

"Багато хто без світла. Знайшли точку аварії. Не прильот. Пару годин полагодимо, якщо не буде інших сюрпризів", - зазначив він.

Як повідомлялося, протягом ночі 16 жовтня РФ атакувала Україну 136 ударними дронами.

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