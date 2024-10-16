РФ атакувала Україну вночі 136 дронами: загорівся промоб'єкт

Після одноденної перерви майже за 50 останніх днів російські війська вночі 16 жовтня масовано вдарили по Україні, зокрема - по промисловому об'єкту на Тернопільщині.

У ніч на середу, 16 жовтня, Росія масовано атакувала Україну ударними дронами та ракетами.

За даними Повітряних сил Збройних сил України, 136 російських безпілотників атакували східні, західні, північні, південні та центральні регіони, ракета С300/400 була запущена по Донецькій області, а керована авіаційна ракета Х-59 - по Чернігівській.

"Станом на 07:00 в результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БпЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях. Внаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Крім того, два ворожі безпілотники повернулись назад у напрямку РФ", - повідомляють Повітряні сили та додають, що понад 20 дронів досі знаходяться в повітряному просторі України.

Удар по промисловому об'єкту на Тернопільщині

Під час атаки РФ завдала удару по одному з промислових об'єктів на території Тернопільської області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

"Для оперативної ліквідації наслідків були залучені 45 рятувальників на 12 одиницях спеціальної техніки та 12 поліцейських на 4 одиницях спеціальної техніки", - повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода.

Пожежу ліквідували, загиблих і травмованих немає.

Всі "шахеди", які загрожували Києву, знищили

Всі дрони, запущені в бік української столиці, були знищені. "Після одноденної перерви вперше за майже 50 днів, російські війська знов поновили терор. Повітряна тривога тривала понад дві години. Усі ворожі БпЛА, які загрожували Києву, було знешкоджено на підступах до столиці", - повідомив керівник міської військової адміністрації Сергій Попко та уточнив, що інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Дев'ять дронів типу Shahed знищені вночі у Сумській області, три "шахеди" - у Миколаївській. З інших регіонів інформація про наслідки атаки наразі не надходила.