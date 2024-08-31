РФ атакувала Харківщину: троє загиблих, є поранені

Військові РФ 31 серпня обстріляли село Черкаська Лозова у Харківській області, внаслідок чого загинуло двоє людей. Ще один загиблий - у Куп'янську.

Російські військові вдень суботи, 31 серпня, обстріляли село Черкаська Лозова у Харківській області, внаслідок чого загинуло двоє людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок атаки було пошкоджено будинок, під завалами якого можуть перебувати люди. Спочатку Синєгубов повідомляв про чотирьох постраждалих, надалі ця цифра зросла до десятьох людей, з яких семеро мали поранення легкої тяжкості, а ще одна одна жінка - середньої.

Згодом начальник ОВА повідомив, що внаслідок російського удару в селі Черкаська Лозова загинула жінка, а невдовзі після цього додав, що загиблих вже двоє.

Окрім того, за даними Харківської ОВА, у суботу в результаті удару по Куп'янську отримав поранення місцевий мешканець, ще один 36-річний чоловік загинув. А внаслідок удару по селу Кам’яна Яруга Чугуївського району поранень зазнали двоє місцевих мешканок.

Нагадаємо, що російські військові 30 серпня війська РФ завдали удару по Харкову керованими авіабомбами (КАБ), влучивши, зокрема, у 12-поверховий житловий будинок і дитячий майданчик. За уточненими даними правоохоронців внаслідок атаки загинули шестеро людей, зокрема дитина. Кількість постраждалих внаслідок цього удару по Харкову станом на ранок 31 серпня сягнула 97 людей, з них - 22 неповнолітніх.

Крім цього, вранці 31 серпня армія РФ обстріляла Часів Яр у Донецькій області, внаслідок чого загинуло щонайменше п'ятеро людей.