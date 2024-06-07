Удар 58 БпЛА і ракетами: горить промисловий об'єкт Київщини

Російські війська націлили вночі на об'єкти критичної інфраструктури України 5 крилатих ракет і 53 дрони.

Війська РФ у ніч на п'ятницю, 7 червня, випустили по Україні п'ять крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 і 53 ударні безпілотники (БпЛА) типу Shahed-131/136.

Українська протиповітряна оборона (ППО) збила всі ракети та 48 "шахедів".

РФ цілилась в критичну інфраструктуру

Ракети і дрони знищили у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, цілями Росії були об'єкти критичної інфраструктури.

На Київщині горить промисловий об'єкт

Внаслідок атаки сталася пожежа на одному з промислових об'єктів Київської області.

"Постраждалі відсутні. Ліквідація наслідків пожежі триває. Всі оперативні служби працюють", - повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко.

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) залучила до гасіння пожежі робота та пожежний потяг.

Енергетичні об'єкти - неушкоджені

Енергетичні об'єкти - неушкоджені, повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

"На щастя, уражених об'єктів енергетики немає. Проте ми розуміємо, що ворог не полишає надії обстрілу об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. Його мета - повний блекаут", - сказав він в ефірі національного телемарафону.