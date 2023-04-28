Резніков: Україна завершує підготовку до контрнаступу

Україна отримала від західних партнерів дуже сучасну бойову техніку, особливо в частині "броньованого кулака", зазначив міністр оборони Олексій Резніков.

Підготовка України до контрнаступу завершується, але українські військові ще мають опанувати отриману від західних партнерів техніку, повідомив на пресконференції в Києві у п'ятницю, 28 квітня, міністр оборони України Олексій Резніков.

"Підготовка завершується, тому що окрім зброї та військової техніки ще має бути опанування її нашими військовослужбовцями. Ми дуже сучасні системи отримали, особливо в частині "броньованого кулака", - сказав він.

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Міністр оборони нагадав, що в рамках "танкової коаліції", до в першу чергу входять танки Leopard-2, Challenger та Leopard-1, які мають бути доставлені пізніше, Україна чекає і на передачу американських танків Abrams.

"Але, думаю, Abrams у цьому контрнаступі брати участь не встигнуть. Але наші екіпажі вже поїхали на навчання", - зауважив Резніков.

Окрім того, Збройні сили України вже отримали велику кількість броньованих машин різного типу, зокрема БТР та БМП. Йдеться про моделі Bradley, Marder, Stryker. Також Україна очікує бойові машини CV 90 від Швеції, повідомив Резніков.

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Обіцяна техніка вже частково доставлена - Резніков

Обіцяна Заходом техніка вже підготовлена та частково доставлена в Україну, зазначив Резніков. Але є такі бойові машини, які ще опановують українські військовослужбовці. Екіпажі, які зараз проходять таку підготовку, прибудуть разом з цією технікою "тоді, коли буде визначене головнокомандувачем (Збройних сил України - Ред.) місце", додав він.

"Але скажемо так: якщо у глобальному сенсі, то, в високому відсотковому режимі, ми готові", - сказав Резніков у відповідь на запитання журналістів про готовність ЗСУ до контрнаступу.

Напередодні генеральний секретар Оранізації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що країни-члени Альянсу передали Україні майже всю обіцяну бойову техніку - понад 98 відсотків від обіцяних. Зокрема, союзники та партнери по НАТО надали Україні 1550 броньованих машин і 230 танків.

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