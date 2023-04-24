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Руїни БахмутаФото: Adam Tactic Group/Handout/REUTERS
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ISW: Росія хоче захопити Бахмут до початку контрнаступу ЗСУ

Ольга Журавльова
3 год. тому

В Інституті вивчення війни оцінили плани України щодо контрнаступу і зробили прогнози щодо Бахмута.

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Російські війська, очевидно, планують повністю захопити Бахмут Донецької області до початку контрнаступу українських збройних сил. Про це йдеться  у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 23 квітня.

"Російське військове керівництво дедалі більше надає пріоритет завершенню захоплення міста до початку українського контрнаступу, якщо це можливо. Група "Вагнер" продовжує нести важкі втрати. Цілком можливо, що в якийсь момент їй вдасться завершити захоплення міста (Бахмута - Ред.)", - припускають аналітики.

За оцінками інституту, російські війська наразі діють на семи напрямках: Куп'янськ, Сватове-Кремінна, Бахмут, Авдіївка-Донецьк, західна частина Донеччини/східна частина Запорізької області; західна частина Запорізької області та Херсонська область.

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При цьому активні наступальні операції сили РФ проводять на щонайменше п'яти напрямках, а на західній частині Запорізької області та в Херсонській області переважно обороняються.

"Більшість наявних підрозділів уже підключені та беруть участь або в наступальних, або в оборонних операціях, - йдеться у звіті. - Дуже ймовірно, що більшість російських підрозділів на всій території України є значно меншими за повну чисельність через втрати, понесені під час попередніх етапів війни".

Україна готує масштабний контрнаступ

Водночас передбачається, що Україна зможе провести скоординовану наступальну операцію з використанням дев'яти бригад, які готуються до неї, йдеться у аналізі ISW.

"Це завдання є складним і масштабнішим за будь-яку наступальну операцію, яку Україна намагалася здійснити до цього часу (наприклад, у харківському контрнаступі, за повідомленнями, було задіяно чотири українські бригади). Воно також передбачає, що Україна інтегрує в свої підрозділи достатню кількість танків і бронетранспортерів різних типів для підтримки тривалих механізованих маневрів", - кажуть аналітики.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль припускав, що українська армія може розпочати очікуваний контрнаступ влітку. Між тим керівник  головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю "РБК-Україна" 24 квітня заявив, що Україна наближається до "знакової битви у новітній історії" причому вона почнеться ще до кінця весни. "Коли вона почнеться, є таємницею. Але всі розуміють, що ми до цього наближаємося", - зазначив Буданов. При цьому він наголосив, що повернення усіх захоплених Росією українських територій, включно з Кримом, є цілком досяжною задачею поточного року. 

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