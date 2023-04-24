ISW: Росія хоче захопити Бахмут до початку контрнаступу ЗСУ

Російські війська, очевидно, планують повністю захопити Бахмут Донецької області до початку контрнаступу українських збройних сил. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW ) за 23 квітня.

"Російське військове керівництво дедалі більше надає пріоритет завершенню захоплення міста до початку українського контрнаступу, якщо це можливо. Група "Вагнер" продовжує нести важкі втрати. Цілком можливо, що в якийсь момент їй вдасться завершити захоплення міста (Бахмута - Ред.)", - припускають аналітики.

За оцінками інституту, російські війська наразі діють на семи напрямках: Куп'янськ, Сватове-Кремінна, Бахмут, Авдіївка-Донецьк, західна частина Донеччини/східна частина Запорізької області; західна частина Запорізької області та Херсонська область.

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При цьому активні наступальні операції сили РФ проводять на щонайменше п'яти напрямках, а на західній частині Запорізької області та в Херсонській області переважно обороняються.

"Більшість наявних підрозділів уже підключені та беруть участь або в наступальних, або в оборонних операціях, - йдеться у звіті. - Дуже ймовірно, що більшість російських підрозділів на всій території України є значно меншими за повну чисельність через втрати, понесені під час попередніх етапів війни".

Україна готує масштабний контрнаступ

Водночас передбачається, що Україна зможе провести скоординовану наступальну операцію з використанням дев'яти бригад, які готуються до неї, йдеться у аналізі ISW.

"Це завдання є складним і масштабнішим за будь-яку наступальну операцію, яку Україна намагалася здійснити до цього часу (наприклад, у харківському контрнаступі, за повідомленнями, було задіяно чотири українські бригади). Воно також передбачає, що Україна інтегрує в свої підрозділи достатню кількість танків і бронетранспортерів різних типів для підтримки тривалих механізованих маневрів", - кажуть аналітики.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль припускав, що українська армія може розпочати очікуваний контрнаступ влітку. Між тим керівник головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю "РБК-Україна" 24 квітня заявив, що Україна наближається до "знакової битви у новітній історії" причому вона почнеться ще до кінця весни. "Коли вона почнеться, є таємницею. Але всі розуміють, що ми до цього наближаємося", - зазначив Буданов. При цьому він наголосив, що повернення усіх захоплених Росією українських територій, включно з Кримом, є цілком досяжною задачею поточного року.

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